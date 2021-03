Skoda Fabia Rally2 evo 2021: edizione celebrativa da 290 CV

Skoda può vantare una lunga e gloriosa storia nel settore del motorsport e per celebrare al meglio il suo 120° anniversario nel mondo delle competizioni ha deciso di realizzare l’edizione celebrativa a taratura limitata Fabia Rally2 evo Edition 120, dedicata ai team clienti e ai piloti privati.

“Skoda Fabia Rally2 evo Edition 120 a tiratura limitata è una versione all-inclusive dell’auto che parteciperà al WRC 2021″ queste le parole di Michal Hrabánek, Responsabile di Skoda Motorsport, che ha inoltre aggiunto: “Con le sue caratteristiche esclusive, la Rally2 evo Edition 120 non è soltanto una grintosa vettura da rally, è anche una vera e propria auto da collezione.”

Un omaggio per i 120 anni nel motorsport

Il costruttore ceco nel corso dei suoi 120 anni di attività sportiva può vantare esperienze nelle gare di durata con le moto, corse di auto in pista e ovviamente anche tantissime partecipazioni nei rally, senza dimenticare il lungo palmares di vittorie conquistato con sudore e passione.

Solo 12 esemplari

Come accennato in precedenza, per celebrare questa lunga scia di successi, la divisione Skoda motorsport ha deciso di realizzare la nuova Skoda Fabia Rally2 evo Edition 120 che verrà prodotta in una limitatissima tiratura di appena 12 esemplari. Ogni unità di questa serie limitata potrà godere degli ultimi aggiornamenti tecnici e tecnologici che caratterizzano la Fabia Rally2 evo 2021, a cui risultano aggiunti anche alcune dotazioni extra.

Equipaggiamento speciale

La Fabia Rally2 evo Edition 120 è stata equipaggiata con speciali cerchi in magnesio di colore verde, a cui si aggiungono minigonne specifiche e un sistema supplementare di luci a LED installato sul frontale dell’auto. La Edition 120 sfoggia inoltre targhetta identificativa con impresso il numero progressivo, inoltre il corredo comprende uno zainetto firmato, un modellino della vettura in scala 1:18 e addirittura un certificato di autenticità.

290 CV di potenza

Sotto il cofano di questa Fabia da rally batte il compatto e potente motore 1.6 litri 4 cilindri dotato di intercooler di nuova generazione, a cui si aggiunge una inedita fasatura delle valvole e una mappatura della centralina ottimizzata. Grazie a queste modifiche il piccolo quattro cilindri ha raggiunto la rispettabile potenza di 290 CV, mentre il nuovo settaggio degli ammortizzatori promettono una migliore stabilità su ogni tipo di tracciato. I fortunati acquirenti potranno chiedere in opzione anche una trasmissione rivista in chiave sportiva che permetterà alla vettura di raggiungere i 202 km/h di velocità.