Skoda Enyaq iV: dotazioni, prezzi, autonomia, Ecobonus

In linea con le recenti anticipazioni, Skoda annuncia il via alla fase di ordinazione per Enyaq iV, primo SUV ad alimentazione 100% elettrica del marchio di Mlada Boleslav e sviluppato sulla piattaforma MEB-Modularer Elektrobaukasten che costituisce l’”ossatura” della gamma “zero emission” di fascia media e medio-alta del Gruppo Volkswagen.

In ordine all’esordio commerciale, fissato per lunedì 25 gennaio presso l’intera rete di concessionarie Skoda, il nuovo Enyaq iV viene proposto in due varianti, ciascuna delle quali finalizzata ad una specifica capacità delle batterie:

Enyaq iV 60 (batterie da 58 kWh netti), da 177 CV ed un’autonomia massima WLTP di 414 km

(batterie da 58 kWh netti), da 177 CV ed un’autonomia massima WLTP di 414 km Enyaq iV 80 (batterie da 77 kWh netti), da 204 CV e fino a 537 km di percorrenza.

Ecco quanto costa e i dettagli di allestimento

Di seguito i prezzi “chiavi in mano” per Skoda Enyaq iV.

Skoda Enyaq iV 60: 39.500 euro

Skoda Enyaq iV 80: 45.900 euro.

Tenuto conto degli importi di vendita, Skoda Enyaq iV rientra nella fascia di Ecobonus, rifinanziati con la legge di Bilancio 2021, che consentono di ottenere fino a 10.000 euro (in caso di rottamazione) o fino a 6.000 euro (senza rottamazione), più eventuali ulteriori incentivi a livello regionale.

L’ingresso di Skoda Enyaq iV in concessionaria è fissato entro l’estate 2021. Successivamente alla prima fase di lancio, la gamma si amplierà con l’arrivo di nuove varianti per batteria e trazione.

Le dotazioni di serie

Skoda Enyaq iV 60

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centralizzata in caso di incidente

Ausilio partenza in salita

Batteria da 62 kWh (58 kWh Netti)

Bracciolo centrale anteriore con vano Jumbo Box

Bracciolo posteriore con accesso al vano bagagli

Cavo di ricarica Mode 3-Type 2

Cerchi in lega “Proteus” da 19″ Proteus

Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli)

Climatizzatore Automatico “Climatronic” Bi-zona con filtro antipolvere e filtro antipolline

Design Selection LOFT

Digital Cockpit: cruscotto digitale con display a colori da 5,3″

Infotainment e digitalizzazione: impianto audio digitale DAB+ ad 8 altoparlanti, schermo da 13”, connettività Bluetooth, due prese Usb-C a connettività Apple, hotspot WiFi, assistente vocale “Laura” e Gesture Control, servizi SmartLink via cavo con Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink; SmartLink Wireless con funzionalità tramite Wi-Fi per Apple CarPlay e Android Auto (per device compatibili); controllo della temperatura dell’abitacolo da remoto e gestione ricarica batterie tramite App Skoda Connect

Volante multifunzione in pelle a 2 razze (con comandi radio e telefono)

ESC con ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, freno multicollisione (MKB)

Gruppi ottici anteriori a Led; sensore luci Light Assistant con funzione Coming Home e Leaving Home, Tunnel Light e Day Light

Fanaleria posteriore Full Led

Luci di benvenuto nella zona di accesso alla vettura con scritta “Skoda”

Freno di stazionamento elettromeccanico

Front Assistant (monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura con funzione di frenata di emergenza e riconoscimento pedoni e ciclisti)

Ganci fermacarico nel vano bagagli

Sistema Kessy GO di avviamento motore senza chiave

Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore

Illuminazione “ambient” a Led a dieci varianti cromatiche

Lane Assistant (sistema di mantenimento del veicolo in corsia)

Limitatore di velocità

Mancorrenti al tetto di colore nero

Presa di ricarica CCS Combo

Regolatore di velocità (Cruise Control)

Sedili anteriori regolabili in altezza e provvisti di supporto lombare

Sedili posteriori con schienale frazionabile a schema 60:40

Sensore pioggia

Sensori di parcheggio posteriori

Sistema di riconoscimento segnaletica stradale

Servizi di Chiamata di emergenza e service Proattivo (a vita)

Servizio di accesso remoto iV (a vita)

Gusci degli specchi retrovisori esterni e maniglie porta in tinta carrozzeria

Specchio retrovisore interno a schermatura automatica

Vano portaombrello nella porta lato guida con ombrello integrato

Potenza di ricarica massima a corrente alternata: 11 kW

Potenza di ricarica massima a corrente continua: 50 kW.

Skoda Enyaq iV 80

Stesso equipaggiamento tranne:

Batteria da 82 kWh (77 kWh Netti)

Driving Mode Select

Barre portatutto longitudinali in tinta argento

Volante capacitivo (con sensore di presenza mani) multifunzione in pelle a 2 razze riscaldabile, con comandi radio e telefono e riscaldamento

Levette al volante per la regolazione del recupero dell’energia in frenata

Penumatici anteriori da 235/55 R 19, pneumatici posteriori 255/50 R 19

Sensori di parcheggio anteriori

Telecamera posteriore.

La scheda tecnica

Riassumiamo i dati tecnici di Skoda Enyaq iV relativi alle due configurazioni di gamma 60 e 80.

Esterni

Lunghezza: 4,65 m

Larghezza: 1,88 m

Altezza: 1,61 m

Passo: 2.765 mm

Carreggiata anteriore: 1.587 mm

Carreggiata posteriore: 1.566 mm

Altezza minima da terra: 186 mm

Pero in ordine di marcia: 1.965 kg-2.160 kg

Carico utile effettivo con conducente: 424-619 kg

Massa complessiva: 2.509 kg

Carico massimo rimorchiabile: 750 kg (non frenato); 1.000 kg (frenato)

Cx (coefficiente di resistenza aerodinamica): 0,264-0,27

Ruote: cerchi da 8×19”; pneumatici da 235/55 R 19 (per Enyaq iV 80: 235/55 R 19 all’avantreno e 255/50 R 19 al retrotreno)

Sospensioni anteriori: tipo McPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice

Sospensioni posteriori: multi-link, con cinque bracci trasversali e barra stabilizzatrice

Impianto frenante: di tipo idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno. Freni anteriori a disco autoventilanti con pinza flottante a uno o due cilindretti a seconda della potenza; freni posteriori a tamburo

Sterzo: a cremagliera con servosterzo elettromeccanico. Diametro minimo di sterzata: 9,3 m.

Abitacolo e bagagliaio

Larghezza ai gomiti posti anteriori: 1.506 mm

Larghezza ai gomiti sedili posteriori: 1.488 mm

Altezza per la testa anteriore: 1.056 mm

Altezza per la testa posteriore: 990 mm

Volume del vano bagagli: 585 litri nel normale assetto di marcia; fino a 1.710 litri a sedili posteriori completamente abbattuti.

Motorizzazione

Tipo motore: elettrico

Potenza massima: 177 CV (Enyaq iV 60); 204 CV (Enyaq iV 80)

Coppia massima: 310 Nm.

Batteria

Potenza: 156Ah (Enyaq iV 60); 234Ah (Enyaq iV 80)

Capacità di accumulo: 62 kWh (Enyaq iV 60); 82 kWh (Enyaq iV 80).

Trasmissione

Cambio: automatico per motori elettrici

Trazione: posteriore.

Valori prestazionali