Skoda ENYAQ iV, inizia la prevendita del SUV elettrico: prezzi da 35.000 euro

Di Francesco Irace mercoledì 2 settembre 2020

È prenotabile online e le prime consegne sono previste a partire dalla prossima primavera

È ufficialmente iniziata la prevendita online del primo SUV elettrico di Skoda, il nuovo Enyaq iV, con le prime consegne previste nella primavera 2021. Per opzionarlo bisognerà accedere al Pre-Booking organizzato per l’occasione. Il sistema è molto semplice e coinvolge direttamente le Concessionarie Skoda che saranno poi responsabili delle fasi di vendita, consegna e manutenzione del veicolo.

Come prenotare la nuova Enyaq iV

Collegandosi al sito https://www.skoda-auto.it/mondo-skoda/pre-booking-enyaq-iv-registrazione i futuri Clienti sono invitati a compilare un form lasciando i propri dati. Successivamente, saranno contatti direttamente da uno Skoda Live Expert che organizzerà un appuntamento nella Concessionaria più vicina. Versando un importo di 500 euro direttamente alla Concessionaria, il Cliente avrà diritto a essere chiamato a ordinare l’auto non appena sarà avviata la prevendita ufficiale. L’adesione al Pre-Booking garantirà al Cliente la presenza sul veicolo del sistema di ricarica rapida insieme all’abbonamento per la ricarica agevolata per un anno presso tutta la rete Ionity a livello europeo. Prima della sottoscrizione del successivo contratto di acquisto, il Cliente potrà, in qualunque momento, rinunciare al Pre-Booking, senza penali e con restituzione dell’importo. I “Pre-Booker” saranno costantemente informati sulle novità relative a Enyaq iV e saranno coinvolti in una serie di attività esclusive, per permettere loro di conoscere tutti i dettagli tecnici e tecnologici del nuovo veicolo.

Prezzi da 35.000 euro

Il nuovo SUV elettrico viene commercializzato con prezzi compresi tra i 35.000 euro della Enyaq 50 iV con potenza di 109 kW, batteria da 55 kWh e autonomia di 340 km e i 46.000 euro della Enyaq 80 iV con potenza di 150 kW, batteria da 82 kWh e autonomia di 510 km. Nei mesi successivi, la gamma si completerà con la commercializzazione delle versioni Enyaq 80x iV 195 kW e Enyaq RS iV 225 kW, entrambe con batteria da 82 kWh e trazione integrale 4x4, grazie a due motori elettrici, uno per asse. Sul nuovo Enyaq le conosciute versioni Ambition, Executive, Style e Laurin&Klement saranno infatti sostituite dalle “Design Selection” Studio, Loft, Lodge, Lounge, Suite ed Eco-Suite che abbineranno in modo differente e sorprendente materiali, colorazioni e dotazioni standard.