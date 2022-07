Skoda Enyaq iV Camper, ecco la versione camperizzata

Se amate le vacanze “open air” senza rinunciare ad una mobilità sostenibile e a zero emissioni, dall’Inghilterra arriva probabilmente la soluzione che fa per voi, ovvero la Skoda Enyaq iV Camper. Basato sul celebre SUV elettrico della Casa ceca, la Enyaq iV 80 FestEVal proposta da Skoda UK è purtroppo ancora una one-off, ma non si esclude che l’interesse per questa variante dedicata alle vacanze all’aria aperta possa stuzzicare la voglia di molti possibili clienti.

Skoda Enyaq iV Camper: tutto quello che serve per il campeggio

Questo speciale allestimento dedicato ai campeggiatori comprende tra le altre cose una tenda da tetto ben rifinita e un letto estensibile che copre anche i sedili posteriori. Non mancano infine attrezzature supplementari che permettono un comodo stazionamento in qualsiasi luogo desideriate, ma soprattutto un box da camping installato nel vano bagagli. Quest’ultimo, realizzato dall’allestitore ceco EGOE, si adatta in maniera perfetta al bagagliaio da 585 litri del SUV Skoda, inoltre scorre fuori dal bagagliaio dell’auto e offre un fornello a gas integrato, un lavello pieghevole (con rubinetto e tubo flessibile) un’area di preparazione e numerosi vani.

Skoda Enyaq iV Camper: otto posti letto

Quando la vettura è in movimento i sedili posteriori si possono utilizzare normalmente, mentre una volta in campeggio è possibile trasformarli in un comodo letto matrimoniale e grazie anche al letto nella tenda da tetto, l’Enyaq iV 80 FestEVal permette di far dormire fino a quattro adulti.

Tavolo, sedie e musica per l’intrattenimento

A proposito della tenda, questo accessorio può essere montato in pochi minuti, mentre quando non è utilizzata viene stivata in un’apposita rete interna. Come se non bastasse chi utilizza la tenda può usufruire di un ventilatore a energia solare e di una torcia integrata per la notte. Non mancano infine sedie e un tavolo da campeggio ripiegabili in pochi secondi. Per l’intrattenimento non manca un potente impianto stereo con otto altoparlanti.