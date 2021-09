Skoda Enyaq Coupé iV: in arrivo la variante sportiva

Prosegue lo sviluppo della nuova Skoda Enyaq Coupé iV, la variante sportiva della SUV elettrica Enyaq, attesa sul mercato europeo nel corso del prossimo anno. Esteticamente, sarà riconoscibile per la carrozzeria SUV coupé che misurerà 465 cm in lunghezza, 188 cm in larghezza, 162 cm in altezza e 277 cm nel passo.

Bagagliaio da 570 litri

Tra le specifiche caratteristiche della nuova Skoda Enyaq Coupé iV figureranno l’autonomia massima di circa 535 km e il volume del bagagliaio da 570 litri, mentre la dotazione di serie sarà completa di fari Full Led, display touchscreen centrale da 13 pollici, climatizzatore automatico bizona, sistema Kessy Go di avviamento keyless e illuminazione dell’abitacolo a led.

Anche a trazione integrale

La gamma della nuova Skoda Enyaq Coupé iV comprenderà le versioni iV60 da 180 CV di potenza con la batteria da 62 kWh e iV80 da 204 CV di potenza con la batteria da 82 kWh, entrambe a trazione posteriore, affiancate anche dalla declinazione iV80x da 265 CV di potenza complessiva e dotate della trazione integrale. Per quanto riguarda l’abitacolo, sarà previsto il pacchetto Design Selection nelle configurazioni: Loft, bicolore grigio e nero; Lodge, in lana vergine e poliestere; ecoSuite, in pelle color cognac trattata naturalmente.