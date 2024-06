Skoda e Tour de France, 21 anni di amore

Il 29 giugno ci sarà il via della 111esima edizione del Tour de France, la corsa ciclistica più famosa del globo. La Grand Boucle avrà un inizio del tutto inedito, perché scatterà da Firenze, una delle città d’arte più ammirate al mondo. Ad accompagnare i campioni del pedale nell’inizio di questa fantastica corsa, fino al traguardo di Nizza il prossimo 21 luglio, ci sarà Skoda che fornirà le auto di supporto alle varie squadre che battaglieranno per la maglia gialla. Questa non è una novità perché sono già 21 anni che esiste un rapporto di amore tra la Casa di Mlada Boleslav e il Tour.

Skoda al Tour de France

Nella maggior parte delle tappe del Tour del France, Skoda Enyaq 100% elettrica servirà il direttore del Tour, Christian Prudhomme, come “Red Car“, guidando il gruppo durante tutte le tre settimane di corsa. L’itinerario porterà i 176 ciclisti e le 205 auto di supporto Skoda a viaggiare attraverso 21 tappe e quasi 3.500 chilometri per raggiungere l’inedito traguardo di Nizza del prossimo 21 luglio. Stavolta la Grand Boucle non terminerà a Parigi, perché nella capitale francese si disputeranno anche le Olimpiadi, altro evento di respiro mondiale.

Un rapporto decennale

A partire dal 2004, Skoda Auto è al fianco del più grande evento ciclistico mondiale come principale partner e offre i suoi veicoli di supporto, con un ruolo di vitale importanza. Inoltre, per la 14a volta, lo Skoda Design Team è responsabile della realizzazione dei trofei in cristallo per il vincitore assoluto e i leader delle classifiche a punti, di montagna e dei giovani corridori del Tour de France. Da dieci anni la casa automobilistica ceca sponsorizza anche la maglia verde del leader della classifica a punti.

Martin Jahn, membro del consiglio di amministrazione di Škoda per vendite e marketing, commenta: “Da oltre 20 anni, Skoda è strettamente associata al ciclismo professionistico. Estendendo il nostro accordo fino al 2028, dimostriamo il nostro fermo impegno nei confronti di ASO e della comunità ciclistica globale. Nelle prossime settimane, ci concentreremo sul Tour de France e sulle impressionanti prestazioni degli atleti. Coinvolgeremo i fan nell’azione di gara tramite la nostra piattaforma WeLoveCycling con il motto “Qual è il tuo Tour?”, offrendo approfondimenti dietro le quinte, concorsi, impressioni in diretta dal percorso e interviste con i fan condotte dall’ex ciclista professionista britannico Cameron Jeffers sui nostri canali social ufficiali“.