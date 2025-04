Stretta della polizia locale sulle strade di Brugherio: un controllo stradale in via San Maurizio al Lambro ha portato a una pesante multa auto per un conducente recidivo, con sanzioni superiori ai 2200 euro. L’episodio si è verificato lunedì pomeriggio alle 14:50 e ha coinvolto un automobilista già sanzionato lo scorso 18 marzo per le stesse infrazioni dalle forze dell’ordine di Cologno Monzese.

Mancava pure l’assicurazione

Durante le verifiche, è emersa la totale assenza di copertura assicurativa, una violazione particolarmente grave che rappresenta un pericolo significativo per la sicurezza stradale. Inoltre, il veicolo risultava privo della revisione obbligatoria, un adempimento essenziale per certificare l’idoneità tecnica dell’auto e il rispetto dei parametri di sicurezza e inquinamento.

Scatta il sequestro amministrativo

In risposta a queste ripetute irregolarità, le autorità hanno adottato misure severe: il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo per la mancanza di assicurazione e fermo amministrativo per l’assenza di revisione.

Questo caso sottolinea l’importanza di rispettare gli obblighi di legge, evidenziando come trascurarli non solo comporti pesanti sanzioni economiche, ma incrementi anche i rischi per tutti gli utenti della strada. La revisione periodica non è solo un requisito burocratico, ma una garanzia fondamentale per la sicurezza, mentre l’assicurazione è un elemento imprescindibile per tutelarsi in caso di incidenti.