Shelby F-150 Off-Road 2021, il super pick-up da 775 CV sbarca in Italia

Gli amanti italiani dei pick-up yankee “super vitaminizzati” possono nuovamente festeggiare, perché dopo il recente arrivo in Italia del RAM 1500 TRX da 712CV, il nostro paese si prepara ad accogliere il nuovo Shelby F-150 Off-Road 2021, grazie all’impegno dell’azienda Cavauto di Monza, storico importatore di auto americane.

V8 supercharged da 775 CV

Derivato dal celebre Ford F-150, lo Shelby F-150 Off-Road nasconde sotto il suo muscoloso cofano un V8 supercharged da 5.0 litri da ben 775 CV, pronti a far scattare una massa di circa 2.700 chilogrammi. L’enorme potenza viene scaricata sulla trazione integrale tramite l’uso di un cambio automatico a 10 rapporti. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 3,5 secondi e di una velocità massi a autolimitata a 250 km/h. L’elevate prestazioni vengono accompagnate da un sound di primo livello, frutto dell’impianto di scarico sportivo “Shelby by Borla” dotato di doppio terminale.

Assetto ad hoc

I tecnici della Shelby si sono concentrati anche su assetto e sospensioni con l’obiettivo di ottimizzare l’handling alle alte prestazioni offerte dal veicolo, anche quando si tratta di utilizzi in off-road. Per le gomme si è optato per un set di BFGoodrich KO2 all terrain abbinato a cerchi da 22 pollici. Non mancano ammortizzatori FOX regolabili elettronicamente che permettono di gestire l’altezza del mezzo quando si usa la vettura sull’asfalto o in fuoristrada. Il cassone è stato dotato di una carenatura specifica che ne permette la totale chiusura.

Abitacolo

Lo Shelby F-150 si presenta come un pick-up Double Cab dotato di 4 portiere e 5 comodi posti all’interno dell’abitacolo. Quest’ultimo ospita una plancia rifinita con inserti in fibra di carbonio e i sedili risultano impreziositi da rivestimenti in pelle con cuciture e ricami a contrasto. Al centro della console spicca il display da 12 pollici che permette di controllare numerose funzioni della vettura.

Prezzi

Prodotto in soli 600 esemplari, lo Shelby F-150 può essere personalizzato grazie alla scelta di 5 differenti colorazioni del corpo vettura, abbinate alle caratteristiche bande in contrasto. Il cassone è stato dotato di una carenatura specifica che ne permette la totale chiusura. Proposto in Italia ad un pezzo indicativo di 145mila euro, lo Shelby F-150 propone nella sua dotazione di serie il visore notturno e il Pro Power Onboard, che permette di usare il pick-up come generatore mobile.