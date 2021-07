RAM 1500 TRX, il pick-up da 712 CV sbarca in Italia: i prezzi

Con oltre 700 CV di potenza, il RAM 1500 TRX è uno dei pick-up più potente e prestazionali dell’intero globo. Dopo aver turbato i sogni di tantissimi americani, il 1500 TRX esce dai confini USA e sbarca ufficialmente in Italia grazie all’impegno dell’importatore AEC, partner di Stellantis. Il rivale diretto del Ford F-150 Raptor risulta già disponibile nelle sedi di Padova e di Grosseto della concessionaria OMSAUTO ad un prezzo di listino che parte da partire da 97.850 euro, tasse escluse.

Look muscoloso

Rispetto alla versione “standard” da cui deriva, il TRX 1500 si distingue per il suo corpo vettura “muscoloso” caratterizzato da carreggiate più larghe di 20,3 cm al posteriore e 15,2 cm all’anteriore mentre l’altezza è aumentata di 5 cm, merito anche dell’adozione degli speciali pneumatici Goodyear Territory da 35”. Non manca un nuovo cofano motore con presa d’aria maggiorata a cui si aggiungono le Ram Bar, inoltre l’effetto scenico e “sonoro” viene completato da un impianto di scarico sportivo con terminali doppio in nero lucido dal diametro di 12,7 cm l’uno.

Potenza da vendere

Sotto il muscoloso cofano batte il celebre V8 HEMI da 6.2 litri, utilizzato su altri modelli sportivi del Gruppo come già Dodge Charger e Challenger. Questo 8 cilindri sovralimentato scarica sulla trazione integrale 712 CV e 881 Nm di coppia massima a 4.800 giri/min, il tutto abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti. Le prestazioni dichiarate sono a dir poco mostruose: l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene bruciata in appena 4,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 190 km/h. Le prestazioni possono essere gestite da 9 modalità di guida che intervengono sui i parametri del motore, del cambio e delle sospensioni. Queste ultime possono contare su ammortizzatori attivi Bilstein Hawk e2.