Durante lo Sharp Tech-Day’24 Innovation Showcase, tenutosi a Tokyo il 17 e 18 settembre, Sharp ha presentato al mondo la sua innovativa concept car elettrica, la LDK+. Questo minivan elettrico rappresenta un passo audace per l’azienda giapponese nel sempre più competitivo mercato delle auto elettriche.

La LDK+ si distingue per una serie di caratteristiche uniche, a cominciare dalla sua piattaforma, sviluppata dal Hon Hai Technology Group, meglio conosciuto come Foxconn. Integrando tecnologia AIoT, la Sharp LDK+ punta a offrire un’esperienza di guida ottimizzata e personalizzata, rendendo ogni viaggio più confortevole e sicuro.

Il veicolo si avvale inoltre di una vasta superficie del tetto, dove sono installati pannelli solari all’avanguardia, che non solo ricaricano la batteria della vettura ma alimentano anche un sistema di accumulo separato. Questo permette di utilizzare l’energia accumulata per alimentare una casa, grazie a un sistema V2H (Vehicle-to-Home), trasformando la LDK+ in una fonte di energia d’emergenza versatile e affidabile.

L’interno del minivan è altrettanto impressionante, con uno spazio ampio e la possibilità di integrare un display da ben 65 pollici, che lo rende ideale per attività lavorative o ricreative in movimento. Questa soluzione supera persino i lussuosi standard della Lexus LM, che offre un display da 48 pollici. Grazie all’intelligenza artificiale, l’ambiente interno è costantemente monitorato e regolato per garantire il massimo comfort, con controllo automatico della temperatura e della luminosità.

Sharp non ha ancora rilasciato dettagli tecnici completi sulla LDK+, ma la direzione è chiara: il progetto rappresenta un salto significativo nelle ambizioni dell’azienda nel settore automotive. Secondo Kazuma Naito, direttore dello sviluppo, l’obiettivo è iniziare la produzione di automobili entro il 2030, con il Giappone come primo mercato di lancio. La LDK+ è quindi solo l’inizio di una nuova era per Sharp, che mira a ridefinire il concetto di mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata.