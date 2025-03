Dopo quasi tre anni di indagini, un’ampia coalizione di forze dell’ordine americane ha smantellato un’organizzazione criminale responsabile del furto di oltre 80 veicoli di lusso in diversi stati USA. I sei membri della banda utilizzavano un metodo tanto semplice quanto efficace: noleggiavano SUV di lusso, ne duplicavano le chiavi e nascondevano dispositivi di tracciamento GPS come Apple AirTag prima di restituirli, per poi rubarli successivamente.

Veicoli di alta gamma

L’operazione ha visto la collaborazione di diverse agenzie, tra cui il Florida Department of Law Enforcement, l’ufficio del Procuratore Generale della Florida, la polizia dell’aeroporto di Tampa, la Florida Highway Patrol e il Dipartimento per la Sicurezza Interna.

Il gruppo prendeva di mira principalmente i SUV americani di fascia alta come Cadillac Escalade, GMC Yukon e Chevrolet Suburban, sia presso compagnie di noleggio come Avis e Budget sia sottraendoli ai clienti che li avevano affittati. Dopo il furto, i criminali modificavano i numeri di telaio per rendere irriconoscibili i veicoli e li rivendevano in contanti per evitare tracciabilità.

Tecnologia al servizio del crimine

La sofisticata tecnica impiegata ha permesso loro di colpire non solo in Florida, ma anche in Texas, Georgia, Colorado, Kentucky, Louisiana e Ohio, prendendo di mira veicoli con valori compresi tra 30.000 e 150.000 dollari.

Nonostante l’importante operazione, le autorità sono riuscite a recuperare solo 12 dei veicoli rubati. Per i sei arrestati si prospettano pene severe: rischiano tra i 2 e i 10 anni di carcere, oltre a multe che possono arrivare a 10.000 dollari, calcolate anche in base al valore dei veicoli sottratti.

Il caso evidenzia l’importanza della cooperazione tra diverse agenzie di sicurezza per contrastare crimini complessi che attraversano i confini statali. Le indagini proseguono per recuperare gli altri veicoli e prevenire attività criminali simili.