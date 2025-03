1032 cavalli di potenza totale, autonomia 730 km, 132.695 dollari di prezzo base. Sono i numeri straordinari della nuova Cadillac Escalade IQL, il SUV elettrico di lusso a sette posti appena svelato dal marchio americano per il mercato statunitense.

Un gigante a zero emissioni

Questo gigante a zero emissioni si presenta come una versione allungata della già nota Escalade IQ, ereditandone il DNA ma stabilendo nuovi standard in termini di spaziosità e versatilità. Con 11 centimetri in più di lunghezza e un posteriore più alto, offre maggiore abitabilità per i passeggeri delle file posteriori e un bagagliaio più ampio.

L’abitacolo rappresenta l’apice del lusso grazie al pacchetto Executive, che trasforma la seconda fila in una lounge esclusiva. I due sedili elettrici massaggianti e climatizzati, dotati di console centrale dedicata e schermi touch per l’intrattenimento, portano il comfort a un livello superiore.

Cadillac Escalade IQL, il powertrain

Dal punto di vista tecnico, la Cadillac Escalade IQL è equipaggiata con un powertrain elettrico dual-motor capace di erogare 680 CV, che arrivano a 750 in modalità Velocity Max. La batteria Ultium da 205 kWh consente di percorrere fino a autonomia 730 km con una sola carica, mentre la ricarica rapida a 350 kW permette di recuperare 185 km in soli 10 minuti, grazie al sistema a 800 Volt.

Tra le innovazioni tecnologiche spicca la funzione Vehicle-to-Home, che abilita la ricarica bidirezionale, consentendo al SUV elettrico di alimentare dispositivi esterni o fornire energia alla propria abitazione in caso di necessità.

Questa nuova proposta rafforza l’impegno della Casa americana verso una gamma completamente elettrificata, combinando prestazioni di eccellenza, tecnologia all’avanguardia e sostenibilità in un’offerta premium destinata a dominare il segmento dei SUV elettrici di lusso.