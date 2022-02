SF90 Stradale: un esemplare in Rosso Taormina per il Ferrari Cavalcade

Anche lo scorso anno si è svolta l’ormai celebre Ferrari Cavalcade, uno speciale tour durante il quale i proprietari delle supercar della Casa di Maranello, sia di ieri che di oggi, possono divertirsi insieme su strade aperte al pubblico. Nel 2021 l’evento si è svolto in Sicilia è ha visto la partecipazione di ben 130 Ferrari che hanno percorsi ben 270 km lungo le strade che attraverso posti incantevoli, come ad esempio la catena montuosa dei Nebrodi, anche le città di Catania e Siracusa. La sfilata di vetture del Cavallino Rampante è passata anche nei pressi delle pendici del vulcano Etna, ovvero un posto talmente “magico” da ispirare una versione speciale della Ferrari SF90 Stradale.

Ispirata al vulcano

Frutto del programma di personalizzazione Tailor Made, che permette di rendere ogni Ferrari un esemplare unico al mondo, questa speciale SF90 Stradale si distingue per livrea Rosso Taormina che richiama il “colore delle pendici del Monte Etna”. Al centro delle fiancate compare il numero 39 e più in basso una piccola bandiera degli Stati Uniti.

Il rosso scuro è stato utilizzato personalizzare anche le pinze dei freni e l’abitacolo. Quest’ultimo sfoggia infatti sedili ad alto contenimento in fibra di carbonio rifiniti sempre in rosso, così come il tunnel centrale e altri componenti della plancia. Al momento questa SF90 Stradale è solo immaginata tramite alcuni rendering che dimostrano una delle innumerevoli possibilità di customizzazioni che possono essere realizzate dai clienti sfruttando il programma Tailor Made.

5 one-off per la Ferrari Cavalcade

La decima edizioni del Ferrari Cavalcade verrà celebrata dalla Casa del Cavallino Rampante tramite ben cinque modelli speciali, tutti ispirati ai luoghi visitati nel viaggio. Oltre la già citata SF90 Stradale, Ferrari aveva realizzato una 812 Superfast in tinta Blu Capri dedicata al colore del mare, mentre le altre 3 one-off non sono state ancora svelate.

La più potente del gruppo

Di questo gruppo di Ferrari uniche nel loro genere, la SF90 Stradale è il modello più potente di tutti, grazie al suo powertrain ibrido plug-in che combina un motore termico 4.0 litri V8 biturbo da 780 CV con tre motori elettrici (due anteriori da 134 CV l’uno e uno posteriore da 220 CV), per un totale di ben 1.000 CV. Le prestazioni dichiarate dal Costruttore parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 2,5 secondi e una velocità massima di 340 km/h.