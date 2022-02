Cullato da una Ferrari: l’eccentrico arrivo di Aubameyang al Barcellona

Pierre-Emerick Aubameyang, ex capitano dell’Arsenal, ha recentemente lasciato l’Inghilterra per approdare in Spagna, dove giocherà nel Barcellona dopo la rescissione consensuale del contratto tra le due parti, frutto di una trattativa complicata.

Cullato da una Ferrari

Oltre ad essere un grandissimo fuoriclasse con il pallone, il fenomeno originario del Gabon è anche un appassionato di supercar e auto costose, con cui spesso ama apparire sia sui social che in strada. Non è probabilmente un caso che per festeggiare il suo approdo tra i blugrana, Aubameyang si è fatto immortalare niente di meno che nel vano bagagli anteriore della sua nuova e fiammante Ferrari F8 Tributo da oltre 300mila euro.

Un parco auto da sceicco

L’ex capitano dei Gunners ha un garage composto da vetture da far invidia ad uno sceicco arabo, sia per il loro valore economico che per l’appariscenza delle loro personalizzazioni eccentriche che difficilmente passano inosservate. Oltre alla già citata F8 Tributo, il gabonese possiede infatti Bentley Continental, Lamborghini Aventador, Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan Spyder e Ferrari F12 Superfast, ma il fiore all’occhiello di questa invidiabile collezione è senza ombra di dubbio una Ferrari LaFerrari da ben 2 milioni di euro.

Livree color oro e iridescenti

Come accennato in precedenza, Aubameyang ama le personalizzazioni vistose, come dimostrano le livree delle sue vetture. Alcune di esse sfoggiano carrozzerie color oro, mentre altre una colorazione iridescente che riflettendo i raggi del sole sprigiona una vasta gamma di tinte che richiamano l’arcobaleno. Anche la rara LaFerrari è stata personalizzata con questa colorazione, cosa che ha fatto imbestialire i fan della “Rossa”, come sottolineato dai commenti al veleno apparsi sugli account social del calciatore. Forse proprio per questo motivo, recentemente Aubameyang ha riportato al suo colore originale (rosso) la preziosa supercar del Cavallino Rampante, con buona pace degli appassionati Ferrari.