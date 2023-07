Seat, Wayne Griffiths: ‘Vogliamo trasformare la Spagna in un polo di mobilità elettrica in Europa’

Parlando in qualità di presidente di Seat, Wayne Griffiths ha annunciato importanti novità nel piano di elettrificazione della società. “Oggi è un giorno molto importante. Stiamo infatti procedendo con determinazione nel nostro progetto di elettrificazione”, ha affermato Griffiths.

La casa automobilistica spagnola ha presentato la sua candidatura al Battery PERTE VEC, con l’ambizioso obiettivo di realizzare un impianto per l’assemblaggio di batterie a Martorell (Spagna).

L’implicazione diretta di questo progetto si tradurrà in oltre 400 nuovi posti di lavoro diretti e più di 100 indiretti. Secondo Griffiths, “investiremo ulteriori 300 milioni di euro per la costruzione di questa struttura, che verrà inoltre utilizzata per l’assemblaggio delle celle prodotte da PowerCo presso la gigafactory di Sagunto – Valencia”.

Il nuovo stabilimento di Martorell darà lavoro a molte persone

Con un’estensione di 64.000 m², pari a nove campi di calcio, la struttura si collega all’Officina 10 di Seat. Qui si produrranno alcuni dei veicoli elettrici del Gruppo Volkswagen, tra cui la Cupra Raval. Questo consentirà di ottimizzare i processi logistici e di ridurre l’impronta carbonica.

Il piano di costruzione avrà inizio nelle prossime settimane e si prevede che l’impianto sarà operativo entro il 2025. “Questa struttura è fondamentale per la nostra azienda e contribuirà a promuovere l’ottenimento di una seconda piattaforma a Martorell”, ha spiegato Wayne Griffiths.

Griffiths chiede supporto alle istituzioni spagnole ed europee

Nel sottolineare l’importanza di questo momento per il settore automobilistico, il dirigente Seat ha ricordato che sia Seat che il Gruppo VW stanno impegnando risorse significative per il raggiungimento della mobilità sostenibile. “Il nostro obiettivo è trasformare la Spagna in un polo di mobilità elettrica in Europa”, ha proseguito il presidente.

In tale contesto, Griffiths ha esortato le istituzioni spagnole ed europee a sostenere l’iniziativa. “Come in altri paesi, occorre stabilire un quadro normativo che favorisca gli investimenti nel settore e promuova la competitività”, ha dichiarato. Sottolineando l’importanza della collaborazione pubblico-privato per accelerare questa trasformazione, Griffiths ha elogiato alcuni provvedimenti adottati in Spagna.

“Per esempio, l’iniziativa del governo di concedere una detrazione fiscale del 15% per l’acquisto di veicoli elettrici, una misura che deve essere accompagnata da maggiori investimenti per l’espansione dell’infrastruttura di punti di ricarica”.

Si è parlato anche del progetto Future: Fast Forward

Infine, Wayne Griffiths ha parlato del progetto Future: Fast Forward, annunciato alcuni mesi fa. “Investiremo 10 miliardi di euro, il più grande investimento industriale nella storia della Spagna, per elettrificare l’industria automobilistica, creare migliaia di posti di lavoro e mantenere la competitività del Paese”.

Chiudendo il suo intervento, il presidente di Seat ha ringraziato tutte le persone coinvolte nel progetto: “Amministrazioni pubbliche, sindacati, i nostri dipendenti e partner. Perché insieme stiamo mettendo la Spagna sulle ruote elettriche”.