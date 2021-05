Seat Leon: le ultime novità della quarta generazione

La gamma italiana della Seat Leon è stata ampliata alla nuova motorizzazione a benzina 2.0 TSI a ciclo Miller da 190 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima, dotata dell’iniezione diretta e abbinata al cambio sequenziale a doppia frizione DSG a sette rapporti. A livello di prestazioni, consente alla compatta spagnola di raggiungere la velocità massima di 231 km/h, accelerando da 0 a 100 in 7,4 secondi. Inoltre, sono previsti i freni a disco anteriori ventilati da 312×25 millimetri di diametro.

Solo nell’allestimento FR

La nuova Seat Leon con l’unità a benzina 2.0 TSI da 190 CV di potenza è in vendita sul mercato italiano al prezzo base di 30.800 euro, relativo alla variante hatchback a cinque porte, mentre il modello Leon Sportstourer con la carrozzeria station wagon costa esattamente 750 euro in più. Disponibile esclusivamente nell’allestimento FR, ha la dotazione di serie completa di sistema multimediale Seat Connect Plus con il display touch screen da 10 pollici, il navigatore satellitare integrato e la connessione wireless Seat Full Link, cerchi in lega Performance Machined da 18 pollici di diametro, fari posteriori Full Led ‘coast to coast’, Seat Drive Profile, climatizzatore automatico trizona Aircare e illuminazione dell’abitacolo Smart Wraparound a led.

Tutte le altre motorizzazioni e alimentazioni

Sul mercato italiano, la quarta generazione della Seat Leon è proposta con i motori a benzina 1.0 TSI da 90 CV o 110 CV e 1.5 TSI da 130 CV o 150 CV, affiancati dal propulsore diesel 2.0 TDI da 115 CV e 150 CV di potenza, senza dimenticare le motorizzazioni 1.0 eTSI da 110 CV e 1.5 eTSI da 150 CV con la tecnologia Mild Hybrid, più le unità 1.5 TGI a metano da 130 CV e 1.4 e-Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 204 CV di potenza complessiva.