Seat: il teaser di Ibiza e Arona restyling

Il prossimo 15 aprile, sarà svelata in anteprima mondiale digitale la versione restyling delle piccole Seat Ibiza e Arona, il cui stile rinnovato è stato anticipato dal teaser. Esteticamente, il design della utilitaria spagnola, nonché della SUV di piccole dimensioni, sarà in linea con la nuova compatta Seat Leon e la sportiva SUV coupé Cupra Formentor.

In arrivo le unità Mild Hybrid?

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non sono previste rivoluzioni, tranne il probabile debutto delle unità a benzina 1.0 eTSI da 110 CV e 1.5 eTSI da 150 CV di potenza con la tecnologia Mild Hybrid. Per il resto, saranno confermati i motori a benzina 1.0 TSI da 95 CV e 1.5 TSI da 130 CV di potenza, più il propulsore 1.0 TGI a metano da 90 CV di potenza che risulta il più gettonato per la Seat Arona. La Seat Ibiza restyling, invece, sarà disponibile anche con il motore a benzina 1.0 MPI aspirato da 80 CV di potenza.

La Cupra Arona come sorpresa?

A livello di allestimenti, le rinnovate Seat Ibiza ed Arona avranno la gamma declinata – quasi certamente – nelle configurazioni Reference, Style, Xcellence ed FR, affiancate dalla declinazione Business per l’omonima clientela. Infine, per la piccola SUV iberica non è escluso il modello ‘alter ego’ in chiave sportiva con il brand Cupra e il propulsore a benzina 2.0 TSI da almeno 200 CV di potenza.