Seat Black Edition 2024: Ibiza, Arona e Ateca per il mercato italiano

Il secondo trimestre del 2024 di Seat inizia con due novità per il mercato italiano. Dopo il successo della versione Black Edition di Seat Arona, SUV urbano e pilastro della gamma Seat, che offre un concentrato di design, tecnologia e componenti di alta gamma, la casa automobilistica spagnola estende questa esclusiva all’iconica Seat Ibiza e al SUV compatto Seat Ateca. Nasce così la nuova gamma Black Edition, un connubio perfetto di design distintivo e tecnologia avanzata, per offrire ai clienti un elevato valore aggiunto in termini di contenuti.

Le tre versioni esclusive Black Edition incarnano l’impegno della casa spagnola nel creare un mix equilibrato di stile, comfort e tecnologia avanzata, garantendo un’esperienza di guida eccellente, motori efficienti e una vasta gamma di opzioni di personalizzazione.

Seat Arona Black Edition, introdotta nel mercato italiano nel febbraio 2024, è equipaggiata con fari Full LED, cerchi da 18” Nuclear, Seat Virtual Cockpit da 10,2”, volante in pelle, vetri posteriori oscurati, bocchette di aerazione in colore Grigio Metallico e vernice metallizzata. Con la formula Seat Senza Pensieri, che garantisce il valore finale dell’auto, è possibile acquistare questa versione speciale Seat Arona Black Edition 1.0 TSI 95 CV a €129 al mese con anticipo zero, TAN 2,95% (TAEG 4,17%). Inoltre, grazie al contributo di Seat Italia e della rete dei concessionari Seat, Arona Black Edition raddoppia gli ecoincentivi statali.

Seat Ibiza Black Edition, vettura dalla personalità unica, è dotata di cerchi in lega da 17”, fari fendinebbia, Marina Pack con sedili in Seaqual Yarn, vetri posteriori oscurati e colore carrozzeria metallizzato. Questa versione limitata offre un mix perfetto di stile e sostenibilità. Disponibile nella motorizzazione 1.0 TSI 95 CV, Seat Ibiza Black Edition è accessibile da €199 al mese con anticipo zero, TAN 4,95% (TAEG 6,51%) e con incentivi statali, grazie alla formula “Seat Senza Pensieri”. La soluzione d’acquisto proposta dal brand permette all’acquirente di scegliere liberamente l’anticipo in base alle proprie esigenze, garantendo anche il valore finale dell’automobile. Inoltre, tutte le configurazioni di Ibiza Black Edition sono omologate con emissioni di CO2 al di sotto dei 135 g/km.

Seat Ateca Black Edition, disponibile nei colori Nero Fondente, Bianco Nevada, Argento Reflex e Grigio Grafite, si distingue per i suoi dettagli estetici esterni, come i mancorrenti al tetto neri, i fari Full LED e i fari posteriori a LED, i cerchi in lega da 18”, i vetri posteriori oscurati e il colore carrozzeria metallizzato. Anche negli interni di Seat Ateca l’attenzione ai dettagli è evidente. Sedili in Dinamica nera, navigatore da 9,2” e videocamera posteriore, volante sportivo multifunzione in pelle e illuminazione interna a LED multicolore sono gli elementi aggiuntivi di cui si arricchisce questa versione. Ateca Black Edition è disponibile nelle motorizzazioni 1.0 TSI 115 CV, 1.5 TSI 150 CV DSG e 2.0 TDI 150 CV DSG, ed è accessibile da €219 al mese (anticipo 5.500,00€, TAN 4,95%, TAEG 6,45%) grazie alla formula “Seat Senza Pensieri”.