Ventiquattro ore di stop per i treni, 1440 minuti di potenziali disagi e migliaia di passeggeri coinvolti in tutta Italia. Il nuovo sciopero treni, proclamato per il 7 marzo 2025 e l’8 marzo 2025, si preannuncia come una giornata critica per la mobilità ferroviaria nel nostro Paese.

Sciopero dei trasporti

L’agitazione coinvolgerà il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, iniziando alle 21:00 di venerdì 7 marzo e concludendosi alla stessa ora del giorno successivo. Le ripercussioni si prospettano significative su tutta la rete ferroviaria nazionale, con possibili cancellazioni e ritardi.

Per mitigare i disagi, le compagnie ferroviarie hanno predisposto un piano per garantire i servizi essenziali nelle fasce garantite. Nei giorni feriali, il trasporto regionale assicurerà le corse dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, mentre nei festivi la prima fascia sarà dalle 7:00 alle 10:00. Per i collegamenti a lunga percorrenza, Trenitalia ha pubblicato un elenco dei treni garantiti sul proprio sito ufficiale.

Possibili rimborsi

Per quanto riguarda i viaggiatori, sono previste forme di tutela come rimborsi treni. I passeggeri con prenotazioni su treni Intercity o Freccia possono richiedere il rimborso fino al momento della partenza prevista. Per i treni regionali, la richiesta deve essere effettuata entro la mezzanotte del giorno precedente lo sciopero. Inoltre, sono previsti servizi di assistenza e ristoro per i passeggeri coinvolti in ritardi o cancellazioni.

Per restare aggiornati sulla situazione, i viaggiatori possono consultare i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie, utilizzare le relative app mobili o contattare il numero verde 800 89 20 21. È anche possibile rivolgersi al personale presente nelle stazioni per ricevere assistenza diretta.