Inseguimento da film sulla statale 11: un 34enne di Varallo Pombia ha dato vita a una pericolosa fuga nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, dopo aver avvistato un posto di controllo della Polizia locale. L’uomo, alla guida di un veicolo privo di assicurazione e revisione, ha premuto sull’acceleratore cercando di eludere gli agenti.

L’inseguimento senza fine

La folle corsa si è conclusa presso un noto fast food della zona, dove le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo. Gli accertamenti successivi hanno rivelato una situazione grave: il conducente era sprovvisto di patente, già revocata, ed era in stato di ebbrezza. Durante la perquisizione, inoltre, è stata trovata una dose di sostanze stupefacenti. Insomma, un biglietto da visita poco gratificante, non c’è dubbio.

Resistenza a pubblico ufficiale: per l’uomo senza patente ora sono guai

Il 34enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, oltre a ricevere numerose sanzioni per violazioni al codice della strada. L’auto è stata sequestrata, mentre la Prefettura di Novara ha ricevuto una segnalazione amministrativa per il possesso di droga. Il sindaco Federico Binatti e l’assessore alla Sicurezza Alessandro Pasca hanno lodato l’operato delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza dei controlli sul territorio per garantire la sicurezza pubblica.