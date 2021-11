Saab GT: il render in chiave elettrica

Saab è fuori dai giochi da tempo, ma il designer indipendente Jahangir Gahramanov dall’Azerbaigian ha creato un ipotetico granturismo completamente elettrico, trasferendogli il DNA del marchio svedese, che fu di proprietà di GM. La Saab GT è un modello a due porte con un lungo cofano e un abitacolo a quattro posti. La parte anteriore ha fari a LED sottili che si fondono con la griglia e piccole prese d’aria sul paraurti. I parafanghi anteriori sono leggermente più alti del cofano, in modo simile a quanto accadeva con la Saab Aero X Concept del 2006. Sicuramente un ottimo esercizio di stile.

Il design

I montanti anteriori neri e la continuità tra il parabrezza e i finestrini laterali sono un chiaro richiamo al passato di Saab e una caratteristica comune a molti dei suoi modelli. Il profilo è caratterizzato da ruote di grande diametro e da proporzioni equilibrate, mentre l’incavo dietro le ruote anteriori che prosegue sopra il cofano convoglia l’aria intorno alla carrozzeria per una migliore aerodinamica. La linea del tetto in stile coupé è abbastanza alta da consentire una seconda fila di sedili all’interno dell’abitacolo, aiutata dal parabrezza posteriore avvolgente che si apre insieme al portellone posteriore. La parte inferiore della coda è verniciata in nero e presenta fanali posteriori a LED “nascosti” a tutta larghezza e un paraurti fortemente scolpito.

Progetto di fantasia

Dato che la Saab GT era un progetto per il tempo libero, non ci sono molte informazioni sul possibile propulsore, a parte il fatto che è stato concepito come un modello completamente elettrico. Una piattaforma EV dedicata con quattro motori elettrici che offrono trazione integrale e una batteria di grande capacità avvicinerebbe i livelli di prestazione delle auto sportive con un’autonomia elettrica abbastanza lunga per la maggior parte dei viaggi. Chissà se ci sarà un futuro per un progetto indubbiamente affascinante.