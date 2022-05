RX Italia 2022 Maggiora Reverse: informazioni e biglietti

È tutto pronto per il terzo appuntamento con il Campionato Italiano Rallycross: la spettacolare serie “a ruote sporche” promossa dallo Sport Club Maggiora si svolgerà venerdì 20 e sabato 21 maggio nello storico impianto “di casa” (la Offroad Arena di Maggiora, in provincia di Novara), tempio tricolore del cross a due ed a quattro ruote. Le novità per gli appassionati sono molte: dal format di gara alle iniziative in cartellone. Ecco tutte le informazioni utili, il programma e le classifiche per seguire Maggiora Reverse, terzo round di RX Italia 2022.

RX Italia: Maggiora in senso inverso e in notturna

Rispetto al precedente appuntamento che si era tenuto a Pasqua e Pasquetta, la terza “tappa” del Campionato Italiano Rallycross si disputerà nella conformazione Reverse dello storico tracciato ricavato nelle colline novaresi, e si svolgerà interamente, almeno per quanto riguarda il programma agonistico, nella giornata di sabato, con semifinali e finali in notturna e la pista illuminata da potenti fari che saranno installati per l’occasione.

Quando i motori si spegneranno partirà la festa con la musica di Notte Illecita by Ale Ruspini Band il venerdì e la DJ Renée La Bulgara al sabato sera. Sarà sempre presente ovviamente DJ Veleno.

RX Italia Maggiora Reverse: programma dell’evento

Venerdì 20 maggio . Dalle 19,30 alle 22,30: Shakedown dei concorrenti iscritti; dalle 22,30: “Notte Illecita by Ale Ruspini Band+Resident DJ: Veleno”, con ingresso gratuito ;

. Dalle 19,30 alle 22,30: Shakedown dei concorrenti iscritti; dalle 22,30: “Notte Illecita by Ale Ruspini Band+Resident DJ: Veleno”, con ; Sabato 21 maggio. Dalle 10,30: prove libere; alle 13: Q1; alle 14,45: Q2; alle 16,30: Q3; alle 19: Q4. Dalle 21,15: Semifinali e Finali. Biglietto d’ingresso: 15 euro (compresa una consumazione). Dalle 19: “RX Italia Beer Party” con ingresso gratuito; dalle 22,30: “Renée La Bulgara+Resident DJ Veleno”.

Rallycross Italia: classifiche dopo primi due round del Campionato

La classifica parziale della categoria Supercar vede in prima posizione Rosario Corallo (Subaru Impreza) a quota 48 punti, nettamente davanti a Michele Andolina (Fiat Punto), che segue con 22 punti; al terzo posto c’è Gianluca Leoni (Mitsubishi Lancer Evo), a quota 21,25 punti.

La categoria RX5 è guidata da Gian Maria Gabbiani: il portacolori del Team MFT Motors ed al volante di una Skoda Fabia R5 sponsorizzata anche da Autoblog.it, dominatore del primo appuntamento (Ittiri Rally Arena) e giunto quarto nella finale del weekend di Pasqua a Maggiora (dopo avere chiuso la Q1 in terza posizione ed avere staccato il miglior tempo in Q2, Q3 e Q4), guida con 57 punti la classifica provvisoria davanti a Fabio Mezzatesta (Peugeot 208 R5-Meteco Corse) a 49 punti, Werner Gurschler (Skoda Fabia R5) a 33 punti, Maurizio Rossi (Hyundai i20 R5) con 28 punti e Stefano Avandero (Skoda Fabia R5) anch’egli a quota 28 punti.

La Stc min-1.6 vede al primo posto Paolo Barbieri (Citroen C2-Meteco Corse) con 34 punti.

Nella STC plus-2.0 l’unico pilota a punti è Albero Palestrini (Renault Super5 GT Turbo) con 22 punti.

La classifica RX Under 18 vede Valentino Ledda (Ya-Car per i colori del Team Autoservice Sport) al primo posto con 75,5 punti.

Nella categoria Kart Cross, in testa dopo i primi due round c’è Marcello Gallo (LifeLive TN5-GrisuRallySport) con 93,5 punti, davanti a Riccardo Canzian (Speedcar Extreme-Errerossa Racing) secondo con 79 punti, ed a Christian Tiramani (Planet Kart Cross K3-GrisuRallySport) a chiudere il podio provvisorio con 78 punti.

Rally Cross: il campionato italiano parte il 19 marzo Guarda le altre 2 fotografie →

Campionato Italiano Rallycross: svolgimento delle gare

Categorie ammesse

Riportiamo brevemente di seguito le otto categorie di vetture che possono scendere in pista nel Campionato Italiano Rallycross.

Supercar;

RX5;

Super1600;

Supertouringcars min-1.600;

Supertouringcars min;

Supertouringcars plus;

KartCross;

Side By Side (SXS).

Ogni gara del Campionato Italiano Rallycross si compone di due turni di prove libere (con possibilità di effettuare il giro “Joker Lap”), tre o quattro turni di qualifica (nel caso di Maggiora i turni sono quattro), le semifinali e le finali. Il pilota che non è riuscito a completare almeno un giro di prove libere potrà essere ammesso in gara dietro decisione dei commissari sportivi.

Qualifiche

Tutti i piloti della categoria successiva devono essere presenti in pre-griglia per consentire agli organizzatori di far avanzare i piloti necessari al completamento delle varie formazioni. Se un pilota non è in grado di prendere parte al proprio turno, deve informare l’addetto alle relazioni con i concorrenti oppure la Direzione Gara prima della partenza del primo turno della propria categoria. La mancata comunicazione sarà sanzionata come previsto.

Il pilota meglio qualificato in ogni sessione di qualifiche partirà dalla piazzola di partenza chiamata “Pole Position”. La griglia di partenza di ogni tornata viene predisposta con almeno cinque vetture pronte al via (tranne le prime due tornate che vengono riservate ai piloti peggio classificati o per quelli agli ultimi posti del sorteggio per la Q1).

Punteggi

Tutti i turni di qualifica sono cronometrati: il pilota più veloce ottiene 50 punti, il secondo 45 punti, il terzo 42 punti, il quarto 40 punti, il quinto 39 punti, il sesto 38 punti e il settimo 37 punti, e così via. In caso di ex-aequo dopo il primo turno di qualifica, la precedenza viene data al pilota (o ai piloti) meglio classificati nel turno precedente. I piloti che non completano il turno e vengono classificati DNF (Did Not Finish) ottengono un punteggio che equivale a quello che sarebbe stato assegnato per l’ultimo pilota meno un punto, considerando tutti i partenti alla gara come classificati. Non viene assegnato alcun punteggio ai piloti che non riescono a prendere il via nel turno di qualifica (DNS-Did Not Start) e ai piloti squalificati nel turno di qualifica (DNS-Did Not Qualify).

Dopo le qualifiche, viene stilata una classifica intermedia che considera il totale dei punti accumulati da ogni pilota nei quattro turni. Se c’è parità nella classifica intermedia, si dà precedenza al pilota (o ai piloti) che avrà o avranno ottenuto il tempo migliore nella Q4. Per essere inserito nella classifica intermedia, un pilota deve avere attraversato la linea del traguardo ed essere stato classificato in almeno una sessione di qualifiche.

Uno dei giri per ciascun turno di qualifica dovrà obbligatoriamente essere “Joker Lap”. Se non effettuato, ciò comporta una penalità di 30”. Nel caso di più di un “Joker Lap”, la penalità viene decisa dai commissari sportivi.

Semifinali e finali

Le semifinali – cui accedono i dodici piloti con il punteggio migliore dopo i turni di qualifica – si disputano su sei giri se ci sono almeno otto vetture in grado di prendervi parte. In caso di non effettuazione, i migliori sei piloti accedono direttamente alla finale (sei giri), riservata ai primi tre classificati di ogni semifinale, dunque sei partenti per ogni finale che in griglia si dispongono su tre file. Anche in ogni semifinale c’è l’obbligo di un giro “Joker Lap”: il pilota che non lo effettua viene classificato ultimo in quella semifinale e non ottiene alcun punto valido ai fini del Campionato. Chi percorre più di un giro “Joker Lap” viene penalizzato: l’entità viene decisa dai commissari sportivi. All’uscita del “Joker Lap” la precedenza viene data alle vetture sul percorso principale.

RX ITALIA 2022: I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Archiviati i primi tre atti (Ittiri, Maggiora e Maggiora Reverse), il Campionato Italiano Rallycross 2022 farà tappa nella collaudatissima pista di Castelletto di Branduzzo (valevole anche per il Campionato Europeo della zona centrale). Dopo la pausa estiva, i motori torneranno a rombare ad Ittiri, all’inizio di settembre, nella penultima tappa di un Campionato che vivrà il proprio gran finale a Maggiora, in un weekend conclusivo che sarà nuovamente valevole per l’Europeo.