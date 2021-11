Rush 2: in preparazione il secondo capitolo del film sulla F1

Il primo capitolo di Rush per la regia di Ron Howard aveva riacceso i riflettori sul mondo della Formula 1 e, in particolar modo, sulla rivalità tra due grandi assi del volante come Niki Lauda e James Hunt. Il film, seppur romanzato, in gran parte è stato fedele alle vicende dei due protagonisti, con focus particolare sulle stagioni 1975 e 1976. La pellicola è stato un buon successo al botteghino del 2013, per questo motivo adesso si vocifera che possa arrivare un secondo capitolo, che tuttavia potrebbe avere come soggetti i figli dei due campioni del mondo, Freddie Hunt e Mathias Lauda.

Gli sviluppi

A convalida di quanto detto, lo scorso settembre all’autodromo di Monza era presente Freddie Hunt con il management per studiare l’ambiente e contribuire al secondo film della saga. Quindi, stavolta i protagonisti saranno gli eredi del campione del mondo ’76 e del tre volte campione del mondo austriaco: Freddie Hunt e Mathias Lauda. I padri sono stati rivali in pista, ma nella vita reale sono stati amici, così come i figli che si frequentano da tempo e sono in rapporti quasi fraterni. Il copione è in fase di gestazione presso gli studi di Hollywood e per i primi mesi del prossimo anno dovrebbe iniziare il lavoro di produzione della pellicola destinata al cinema.

La trama

Le voci di corridoio dicono che la storia del film tratterà il prosieguo della vita reale di tutti i giorni dopo le corse e verranno narrati gli episodi della vita di Freddie Hunt e Mathias Lauda, con i due eredi dei grandi campioni che non hanno ottenuto grandissimi risultati in pista, nonostante avessero tentato di emulare la carriera dei grandi genitori. Freddie Hunt ha corso in F.3 e ha fatto qualche comparizione nel trofeo Maserati nel 2015 negli USA, mentre Mathias Lauda ha nel curriculum qualche gara nel Porsche Cup. Chissà se anche questo film otterrà il successo dell’originale.