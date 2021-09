Rivian R1T: un pick-up elettrico per ogni avventura

Il pickup Rivian R1T è stato presentato già da un po’ di tempo, ma presto arriverà a disposizione dei clienti come il primo pick-up totalmente elettrico sul mercato. Mentre l’azienda prepara gli ultimi ritocchi al veicolo, il fondatore e amministratore delegato, RJ Scaringe, ha condiviso un video in cui il suo coraggioso mezzo viene testato attraverso un passaggio in acque profonde. Rivian si è differenziata, fin qui, dalle altre start-up di veicoli elettrici commercializzando R1T e R1S, che sono due veicolo destinati a una clientela più avventurosa che cittadina.

Anima fuoristrada

Vista la particolare attitudine di questi mezzi, da Rivian si aspettano che molti dei suoi clienti siano avvezzi ad andare fuoristrada, quindi i test per verificare le sue capacità di guado sono molto importanti. Nel filmato rilasciato dall’azienda, l’acqua sembra essere profonda quasi mezzo metro e sale verso la parte superiore dei passaruota. L’affermazione ufficiale di Rivian è che l’R1T ha una profondità di guado di circa un metro.

La R1T ha una serie di altre cose che promettono di renderlo un fuoristrada davvero inarrestabile. Ad esempio, può superare una pendenza del 100%. Sarà anche offerto con ruote da 20 pollici, 21 pollici e 22 pollici montando pneumatici Pirelli su misura che sono stati sviluppati appositamente per Rivian. La Casa automobilistica afferma anche che la R1T può trainare fino a 5.000 chilogrammi.

Il valore dell’azienda

L’uscita di questo video arriva subito dopo la notizia che Rivian ha presentato documenti riservati alla Securities and Exchange Commission per un’offerta pubblica iniziale. Secondo quanto riferito, la Casa automobilistica sta raggiungendo un valore di circa 80 miliardi di dollari, valore che la collocherebbe al di sopra di Ford e General Motors. Un vero colpo di scena per tutto il mondo dell’industria automobilistica americana, che dovrebbe seriamente confrontarsi con un nuovo agguerrito concorrente.