Rivian R1T: pick-up elettrico da 67.500 dollari

I pick-up sono tra i mezzi a quattro ruote più diffusi in Nord America e in particolare negli Stati Uniti. In questa categoria a breve ci sarà il nuovo modello elettrico proposto da Rivian, cioè il lussuoso R1T, che sarà commercializzato a un prezzo di 67.500 dollari a partire dall’inizio del 2022. Sicuramente non si tratta di un oggetto popolare e per tutte le tasche, ma di un concetto innovativo di pick-up ecologico e di prestigio.

Caratteristiche

I suoi punti di forza risiedono nelle caratteristiche, pratiche e congeniali, grazie a un’ottima distribuzione dei volumi e degli spazi. Il nuovo R1T è lungo 5,51 metri, largo 2,07 e alto fino a 1,99 metri. Adotta delle sospensioni pneumatiche, che possono far variare la sua altezza da terra su tre differenti livelli: 22, 24,5 e 38 centimetri.

L’essere un veicolo elettrico porta alcuni vantaggi, come quello poter destinare il vano del motore a combustione per altre funzioni come la sua conversione in un bagagliaio anteriore, che si apre e si chiude anche a comando elettrico o via app, dotato di reti di carico, luci e presa da 12 Volt. Il vano ha un piano rimovibile sotto al quale è possibile riporre un caricatore di bordo. Le sue misure sono: 64,5 cm di lunghezza, 138,4 di larghezza e 37 cm di profondità, per un volume complessivo di 311 litri.

Un vano in più

Rivian va particolarmente fiera del suo “Gear Tunnel”, che altro non è che uno spazio ricavato tra il divanetto posteriore e le ruote, separato dal cassone e accessibile da due sportelli laterali. Qui si possono riporre oggetti vari, in particolare quelli che, una volta utilizzati, si mettono via ancora sporchi. Le sue dimensioni sono di: 165 cm in lunghezza, 46 in larghezza e 51,5 in altezza. Questo vano è illuminato e dotato di prese a 12 e 110 Volt.

Il cassone

Il cassone è un altro dei punti forti della R1T, perché è dotato di un compressore ad aria integrato, di due prese da 110 Volt e dispone di un doppio fondo (chiuso) in grado di ospitare una ruota di scorta. Il piano di carico è lungo 1,37 metri e largo 1,3. Dietro al paraurti posteriore, in basso, c’è il gancio per rimorchio che ha una capacità di traino di quasi cinque tonnellate. Non male per un mezzo un pizzico snob.