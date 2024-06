Ritorna un mito del Gruppo B: la Ford RS200

Boreham Motorworks è orgogliosa di annunciare un accordo di licenza di marchio a livello mondiale con Ford Motor Company per la produzione e la rigenerazione di una serie di alcune delle icone stradali, da corsa e da rally storicamente più significative di Ford. Boreham Motorworks è la divisione motorsport e corse ad alte prestazioni di DRVN Automotive Group, un’azienda automobilistica leader del settore, specializzata nell’offrire un’esperienza di guida analogica di punta attraverso la progettazione, la produzione e la distribuzione di marchi automobilistici di lusso, impegnati nell’innovazione e nell’ingegneria.

Il ritorno della Ford RS200

Il primo veicolo della serie vedrà il ritorno della leggendaria Ford RS200 di Boreham Motorworks in occasione del suo quarantesimo anniversario, con una costruzione completamente nuova, da zero, di un’auto per piloti di Gruppo B omologata per la circolazione stradale. L’iconica Ford RS200, lanciata per la prima volta da Ford nel 1984, è stata progettata per competere nel Campionato del Mondo Rally. Con un motore centrale, un avanzato sistema di trazione integrale e una carrozzeria leggera in materiale composito, la Ford RS200 è diventata una delle auto da rally più apprezzate del secolo.

Inoltre, Boreham Motorworks è stata incaricata di portare avanti alcune delle icone stradali, da corsa e da rally più significative dal punto di vista storico di Ford Motor Company, creando veicoli accurati dal punto di vista della blueprint e fedeli all’epoca, con numeri di telaio in continuità, il primo dei quali è la Ford MK1 Escort. Introdotta alla fine degli anni Sessanta, la MK1 è diventata sinonimo di successo negli sport motoristici grazie al suo design leggero e all’avanzata configurazione delle sospensioni, che assicuravano una maneggevolezza e un’agilità eccezionali sia su strada che nei rally.

Uno sguardo al domani

“Siamo entusiasti di intraprendere questo viaggio con Ford Motor Company e di dare il via a una serie che ridefinirà e rimasterizzerà queste icone del passato“, ha commentato Darren McDermott, presidente esecutivo di DRVN Automotive Group. “Il nostro obiettivo è ridefinire l’innovazione automobilistica e superare i limiti in termini di coinvolgimento dei conducenti e di design. Il nostro impegno comune in questo incredibile progetto creerà un’esperienza di guida analogica eccezionale e lascerà un’eredità duratura ai veri appassionati di motori“, ha proseguito il numero uno dell’azienda.

Boreham Motorworks rimasterizzerà queste icone in numero molto limitato, offrendo ai clienti un’iscrizione esclusiva, solo su invito, al Boreham High Performance Club, per immergersi in esperienze di guida spettacolari a livello globale. Almeno altri cinque veicoli iconici Ford saranno celebrati nel corso della serie, con la continuazione della Ford MK1 Escort che sarà mostrata al pubblico nel corso dell’anno. Le richieste di partecipazione sono ora accettate sul sito web di Boreham Motorworks all’indirizzo borehammotorworks.com.

“Fin dal primo incontro con Boreham Motorworks e il team DRVN, è stato chiaro che avevano una visione entusiasmante su come portare in vita alcune delle nostre più iconiche targhe storiche per l’era moderna“, ha commentato Will Ford, Direttore Generale di Ford Performance Motorsports. Sarà emozionante veder fiorire questo rapporto e vedere come Boreham Motorworks darà vita a questa visione in un momento in cui c’è tanta passione da parte degli appassionati per le grandi esperienze“.

La serie di Boreham Motorworks arriva in un momento emozionante in cui Ford Performance Motorsports espande i suoi programmi di corse in tutto il mondo, tra cui iniziative come la Mustang GT3 a Le Mans, un nuovo Ford Raptor per il rally Dakar nel 2025 e il ritorno dell’Ovale Blu ai vertici del motorsport.