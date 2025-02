“Non c’è rosa senza spine, né successo senza controversie”. Mai detto fu più appropriato per descrivere la situazione di Tesla in Cina, dove l’azienda di Elon Musk sta conducendo una campagna legale senza precedenti contro critici e clienti insoddisfatti, vincendo la quasi totalità delle cause intentate.

Tesla, le azioni legali contro la disinformazione

Negli ultimi quattro anni, il colosso americano dei veicoli elettrici ha intrapreso azioni legali contro sei proprietari di auto, sei blogger e due testate giornalistiche che avevano sollevato dubbi sulla qualità dei suoi prodotti. Con undici vittorie su undici cause, Tesla dimostra di saper sfruttare efficacemente il sistema giudiziario cinese per proteggere la propria reputazione.

Il caso più significativo riguarda la proprietaria di una Model 3, Zhang Yazhou, che ha perso una battaglia legale contro l’azienda dopo aver denunciato presunti problemi ai freni. Non solo ha visto respinte le sue richieste di accesso ai dati del veicolo, ma è stata anche condannata a pagare 23.000 dollari di risarcimento e a scusarsi pubblicamente per diffamazione.

Sostegno da parte del Governo cinese

Questa strategia aggressiva è facilitata dal forte sostegno politico di cui Tesla gode in Cina, in particolare grazie all’appoggio dell’attuale premier Li Qiang. L’azienda beneficia di condizioni privilegiate, tra cui prestiti agevolati e il controllo totale della fabbrica di Shanghai, un’eccezione nel panorama delle aziende straniere in Cina.

Il dominio di Tesla nei tribunali cinesi, con una percentuale di vittorie del 90% nelle cause relative a sicurezza e qualità, ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti del settore. Alcuni, come il blogger automobilistico Feng Shiming, accusano l’azienda di utilizzare il suo potere legale per intimidire i critici.

Nonostante le controversie, Tesla ha contribuito significativamente alla trasformazione del mercato EV cinese, dove i veicoli elettrici sono passati dal rappresentare il 5% delle vendite nel 2019 a oltre il 50% oggi. Questo successo ha anche favorito la crescita di aziende locali come CATL e BYD. Mentre Tesla continua a consolidare la sua posizione in Cina, il dibattito tra successo commerciale e responsabilità verso i consumatori rimane aperto, con voci critiche che chiedono maggiore trasparenza e responsabilità da parte dell’azienda.