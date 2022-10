Rezvani Vengeance, la Cadillac Escalade si trasforma in un lussuoso blindato

Basato sul lussuoso SUV americano Cadillac Escalade, il poderoso Rezvani Vengeance si presenta come un mastodontico veicolo completamente blindato, progettato appositamente per difendere personalità che hanno bisogno della massima sicurezza durante i loro spostamenti.

Rezvani Vengeance: un vero e proprio blindato

Rispetto all’Escalade da cui deriva, l’ultima creazione targata Rezvani è decisamente irriconoscibile. Il suo design di ispirazione militare presenta linee spigolose e una presenza scenica decisamente di forte impatto Il frontale è completamente nuovo e presenta una griglia che separa fari a LED. Non mancano luci ausiliarie e una barra luminosa a LED montata sul tetto disponibile.

Rezvani Vengeance: resiste anche alle bombe

Gli enormi passaruota ospitano cerchi da 22 pollici avvolti da pneumatici fuoristrada da 35 pollici. A completare i la dotazione troviamo un tettuccio panoramico e un portellone elettrico privo di lunotto posteriore e impreziosito da una barra luminosa montata in alto. In opzione ci sono blindature e vetri antiproiettili. La carrozzeria resiste anche alle esplosioni, i pneumatici sono run flat, le sospensioni rinforzate e il paraurti anteriore in acciaio vanta un verricello integrato. Sembra strano ma la vettura può contare anche su un erogatore di spray al peperoncino e maniglie delle porte elettrificate

Abitacolo lussuoso

All’interno del lussuoso abitacolo, troviamo invece un sistema di interfono, un sistema di visione notturna termica, maschere antigas, giubbotti antiproiettile e caschi antiproiettile. La vettura può comunque contare sulla dotazione di lusso della Escalade che comprende infotainment con schermo oled, climatizzazione automatico a tre zone e un sistema audio AKG a 19 altoparlanti.

Motori e prezzi

Per quanto riguarda la parte meccanica, i clienti possono optare tra un V8 da 6,2 litri che sviluppa 420 CV e un V8 sovralimentato da 700 CV e 911 Nm di coppia. I prezzi di listino partono da ben 250 mila dollari.