Cadillac Escalade by Inkas: SUV blindato di lusso [VIDEO]

Il preparatore peruviano Inkas Tuning ha svelato una speciale personalizzazione dedicata alla Cadillac Escalade che rende il lussuoso SUV “Made in USA” un veicolo corazzato in grado di resistere a quasi tutti i tipi di attacchi armati. Questa speciale Escalade blindata vanta il tetto rialzato per ottimizzare l’abitabilità interna, inoltre il suo abitacolo può ospitare fino a sei passeggeri, immersi nel lusso e nella tecnologia.

Cadillac Escalade by Inkas: resiste a tutti gli attacchi

La modifica di maggior rilievo dedicata a questo modello è la blindatura dedicata a tutta la carrozzeria e al fondo vettura che gli permette di resistere ad attacchi di quasi tutti i tipi di armi, fino a fucili d’assalto dal calibro di 7,62 mm oppure bombe a mano DM51. L’ingombrante blindatura ha influito leggermente sulla volumetria interna dell’abitacolo, per questo motivo il tuner è intervenuto rialzando il tetto di 12,7 cm, ripristinando in questo modo l’abitabilità standard della vettura. Il peso maggiore portato in dote dalla blindatura ha invece reso necessario l’istallazione di sospensioni rinforzate e il rinforzo del telaio tramite nuove saldature.

Cadillac Escalade by Inkas: le immagini ufficiali Guarda le altre 13 fotografie →

Cadillac Escalade by Inkas: lusso e tecnologia

All’interno dell’abitacolo troviamo due sedili posteriori singoli supplementari dotato di sistema di scorrimento e funzione massaggio. Visto che questo tipo di veicolo sarà destinato al trasporto di personaggi importanti che hanno bisogno di protezione e sicurezza, non mancano anche due nuovi sedili ripiegabili più piccoli per eventuali guardie del corpo. Anche la dotazione dedicata al confort e all’intrattenimento risulta ai massimi livelli, come sottolineato dalla presenza di uno schermo touchscreen installato davanti ai sedili posteriori, a cui si aggiunge un impianto audio con 19 altoparlanti, tavolini a scomparsa e un frigo bar.

Meccanica invariata

La Cadillac Escalade by Inkas può essere equipaggiata con uno dei motori presenti nella gamma del SUV americano. Come entry-level troviamo il 6 cilindri in linea 3.0 litri turbodiesel da 277 CV e 624 Nm di coppia, mentre al vertice della gamma spicca il poderoso V8 6.2 litri da 420 CV e 624 Nm di coppia. Entrambi i propulsori sono abbinati al cambio automatico a 10 marce, mentre la trazione può essere posteriore o integrale.