Due ingegneri pakistani hanno realizzato una replica in miniatura del Tesla Cybertruck, investendo appena 10.000 euro rispetto ai 60.000 richiesti per il modello originale. Saad Sohail e Wali Muhammed hanno dato vita a un progetto che sta catturando l’attenzione globale, dimostrando come passione e ingegno possano superare barriere economiche e normative, rendendo accessibile il celebre pickup elettrico di Elon Musk.

La replica Cybertruck si distingue per una reinterpretazione compatta del controverso design Tesla. Pur con dimensioni ridotte rispetto all’originale, il veicolo mantiene le iconiche linee spigolose che hanno reso celebre il modello, presentandosi come una sorta di piccola casa metallica su ruote. Tra gli elementi distintivi spiccano le strisce LED anteriori e posteriori, i parafanghi neri e una barra portapacchi fissa nel vano di carico. Interessante anche la scelta di posizionare i fari sotto il cofano anziché sopra il paraurti, una soluzione che coniuga estetica e praticità, migliorando la visibilità.

La principale differenza tecnica risiede nel cuore meccanico: al posto dei motori elettrici della versione originale, questa replica utilizza un propulsore termico derivato da un Suzuki Bolan, un furgone prodotto localmente in Pakistan per oltre quarant’anni. Questa scelta pragmatica ha permesso di contenere i costi senza sacrificare l’affidabilità.

L’iniziativa si inserisce in un contesto globale di creatività nel settore automobilistico, dove artigiani e appassionati reinterpretano veicoli di lusso con risorse limitate. Come nel caso del vietnamita Nhet TV, famoso per le sue repliche di supercar, progetti come questo dimostrano che la passione per le auto può superare qualsiasi ostacolo economico.

La Cybertruck Pakistan rappresenta molto più di un esercizio di stile: è una testimonianza di come determinazione e inventiva possano trasformare un sogno apparentemente irraggiungibile in realtà concreta, ispirando appassionati di tutto il mondo.