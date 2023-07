Renault Scenic E-Tech Electric: eccola in anteprima in alcune foto ufficiali

Renault ha mostrato in anteprima la nuova Renault Scenic E-Tech Electric, un veicolo che rappresenta un passo avanti significativo nella strategia di sostenibilità dell’azienda. Questa auto, la prima del suo genere, è un simbolo del nuovo corso intrapreso dalla casa automobilistica francese, che ha fatto della sostenibilità uno dei suoi pilastri fondamentali.

La Scenic E-Tech Electric è un modello che nasce dall’evoluzione della concept car Scenic Vision, presentata in anteprima al summit ChangeNOW di Parigi. L’EV rappresenta in pieno la nuova strategia di sviluppo sostenibile della casa automobilistica francese, che si basa su tre pilastri fondamentali: sicurezza, inclusione e rispetto dell’ambiente.

Il debutto avverrà all’IAA Mobility 2023 di Monaco

Le prime immagini ufficiali rilasciate dal brand mostrano la silhouette definitiva del crossover, celata dietro un camuffamento sapientemente progettato, che gioca con sottili linee e motivi ispirati al logo del costruttore.

Attualmente, Renault sta conducendo una serie di test su strade europee in vista della presentazione mondiale della Renault Scenic E-Tech Electric, prevista per il Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility) il 4 settembre. Infine, il produttore francese ha precisato che i prototipi in test vengono assemblati nel Centro ElectriCity del suo stabilimento di Douai, in Francia.