Renault amplia la gamma della Rafale introducendo una nuova motorizzazione ibrida plug-in da 300 CV con trazione integrale, affiancandola alla versione full hybrid da 200 CV già presente a listino. La nuova motorizzazione è offerta negli allestimenti Esprit Alpine e Atelier Alpine, con prezzi di partenza da 52.700 euro.

La nuova versione plug-in hybrid combina un motore a benzina 1.2 tre cilindri da 110 kW (150 CV) con tre motori elettrici, di cui uno posizionato al retrotreno da 100 kW (136 CV), che consente la trazione integrale e una potenza complessiva di 221 kW (300 CV). Il sistema è supportato da una batteria da 22 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 100 km in modalità puramente elettrica. Secondo Renault, la Rafale plug-in può percorrere fino a 1.000 km con un pieno di benzina, grazie al serbatoio da 55 litri.

La versione Esprit Alpine, proposta a partire da 52.700 euro, include di serie il sistema 4Control Advanced, che garantisce una migliore maneggevolezza grazie alle quattro ruote sterzanti attive. Questo sistema funziona in fase a velocità elevate per migliorare la stabilità e in controfase a velocità ridotte per facilitare le manovre. L’equipaggiamento è completato da cerchi in lega da 20″, dettagli esclusivi Alpine, come battitacco e decorazioni interne, volante sportivo con impunture tricolore, pedaliera in alluminio e sedili anteriori riscaldabili.

L’allestimento Atelier Alpine, riservato alla versione plug-in, si distingue per un settaggio del telaio più sportivo e sospensioni attive, regolabili tramite diverse modalità di guida. La carrozzeria è offerta nella tinta esclusiva Blu Sommit, con dettagli come lo spoiler Nero Etoilé e cerchi da 21″. L’equipaggiamento include anche fari a matrice di LED, telecamera a 360°, parcheggio automatico e guida assistita di livello 2. I prezzi per questa versione partono da 57.200 euro.