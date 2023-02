Renault Kangoo E-Tech Electric: prezzi da 40.881 euro

La Renault Kangoo è stata lanciata sul mercato ben 25 anni fa, e si è evoluta non poco con il trascorrere degli anni. Adesso è disponibile anche in versione E-Tech 100% electrica. Si tratta di una prima volta per questo modello noto per la grande abitabilità e per lo spazio di carico record.

Renault Kangoo E-Tech Electric: prezzi e allestimenti

La nuova Renault Kangoo E-Tech Electric è già ordinabile, ed ha un listino che parte dai 40.881 euro della variante Equilibre ed arriva ai 42.480 euro dell’allestimento Techno. Per le consegne bisognerà attendere il primo trimestre 2023. La nuova variante della Kangoo sfrutta una nuova batteria agli ioni di litio con una capacità di 45 kWh, che promette un’autonomia fino a 285 km nel ciclo WLTP.

Questa fonte di energia alimenta un motore da 120 CV e 245 Nm di coppia massima. Volendo, è possibile sfruttare la funzione Eco Mode, che limita la potenza della Renault in questione a 56 kW, e la velocità massima a 110 km/h. Mentre, per garantire la migliore autonomia in tutte le stagioni, c’è il climatizzatore automatico bizona con pompa di calore.

Tre modalità di frenata rigenerativa

La Renault Kangoo E-Tech Electric consente a chi è al volante di poter scegliere tra tre modalità di frenata rigenerativa. Sailing (B1), per la guida in autostrada e su strade a scorrimento veloce. Drive (B2), quella di default, con un pedale del freno che si comporta quasi come quello di un’auto a motore termico. Brake (B3), quella più intensa, ideale in montagna o nel traffico più congestionato. In questo modo il sistema ARBS massimizza il recupero energetico.

Ricarica: fino a 170 km di autonomia in 27 minuti

Per quanto riguarda i tempi di ricarica della nuova Renault Kangoo E-Tech Electric, il caricatore di bordo, di serie, da 22 kW AC, consente di passare dal 15% all’80% di autonomia in 2 ore e 40 minuti sfruttando wallbox/colonnine AC da 11 kW. Mentre il tempo scende ad 1 ora e 30 minuti presso wallbox/colonnine 22kW. Inoltre, mediante il caricatore di bordo da 80 kW DC, a corrente continua, consente di recuperare 170 km di autonomia in 27 minuti. Queste tempistiche sono favorite dal sistema di raffreddamento a liquido e dalla resistenza elettrica della batteria, che consentono anche di sfruttarla nel range ideale di temperatura, e di preservarne l’autonomia.

Non manca la possibilità per la Renault Kangoo E-Tech Electric di effettuare determinate azioni da remoto tramite l’app MyRenault ed il sistema multimediale Renault Easy Link. Ad esempio è possibile avviare e programmare la ricarica della batteria, monitorarne lo stato di ricarica, o programmare la climatizzazione dell’abitacolo.