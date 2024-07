Renault Italia e Sport e Salute hanno rinnovato la loro partnership, iniziata nel 2021, con l’obiettivo comune di promuovere il benessere delle persone e migliorare la qualità della vita. Questo impegno si concretizza nell’offrire esperienze di alta qualità, sia attraverso la pratica sportiva sia tramite i viaggi a bordo della gamma Renault E-TECH Electric, che garantiscono sensazioni di guida uniche.

Renault Italia e Sport e Salute, nasce la R5 Arena

Il rinnovo della collaborazione tra Renault Italia e Sport & Salute ha portato alla trasformazione della Grand Stand Arena del Foro Italico in una struttura innovativa: la R5 Arena. Questo impianto è un media tecnologico che regala alla città di Roma un incredibile spettacolo di luci, grazie a illustrazioni ispirate all’immaginario electro pop di Renault. L’arena interagisce con l’ambiente circostante, incluso il vicino Stadio Olimpico, fulcro del calcio romano e sede di eventi musicali nazionali e internazionali.

La R5 Arena è dotata di un avanzato schermo meshled, composto da 3 km di fili sottili in acciaio e oltre 2,5 milioni di punti luminosi, controllati singolarmente da circa 300 sistemi posti alla base della struttura. Questa tecnologia, sviluppata dalla startup innovativa Artled di Sossio Pezzella, utilizza LED a basso voltaggio per creare un’esperienza visiva straordinaria. La struttura, moderna e completamente ecosostenibile, ospiterà numerosi eventi musicali e sportivi previsti al Foro Italico.

Il Renault Pop Up Store

All’esterno della R5 Arena è stato creato il Renault pop up store, un’area espositiva dove, durante gli eventi dello Stadio Olimpico, Renault presenterà al pubblico le sue novità, a partire dalla R5 E-Tech Electric, in attesa del suo lancio commerciale in Italia. Inoltre, all’interno dell’area è presente un corner dedicato al merchandising con numerosi articoli The Originals Renault.

Un impegno condiviso per il benessere

“Siamo entusiasti di rinnovare questa straordinaria alleanza con Sport e Salute” ha dichiarato Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia. “Insieme, abbiamo unito le nostre forze, i nostri valori e la nostra visione del futuro per offrire alle persone tempo di qualità. La R5 Arena è un luogo affascinante che consente al pubblico di vivere sensazioni uniche, che solo grandi eventi sportivi o musicali possono regalare.”

Renault, con i suoi 125 anni di storia, ha sempre cercato di distinguersi per la sua empatia e attenzione verso le esigenze delle persone. Il benessere individuale è una priorità per il marchio, perché un cuore sano è la culla delle passioni e delle emozioni. Trasmettere e suscitare emozioni rimane uno degli obiettivi principali di Renault.

La partnership tra Renault Italia e Sport e Salute rappresenta un esempio di come l’innovazione tecnologica e l’impegno per il benessere possano integrarsi per offrire esperienze straordinarie e migliorare la qualità della vita delle persone. La R5 Arena e il Renault pop up store sono simboli concreti di questa visione condivisa, pronti a diventare punti di riferimento per eventi indimenticabili nel cuore di Roma.