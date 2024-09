Il Renault Estafette Concept rappresenta la visione del futuro dei veicoli commerciali elettrici, sviluppato da Flexis, un’azienda nata dalla collaborazione tra il Gruppo Renault, il Gruppo Volvo e CMA CGM Group. Questo innovativo furgone è progettato per rispondere alle sfide della transizione energetica e della logistica dell’ultimo miglio, offrendo una soluzione ideale per le crescenti esigenze urbane.

Pensato principalmente per le operazioni in città, Estafette Concept è compatto ma spazioso, combinando l’impronta al suolo del Kangoo L2 con l’agilità di una Clio e la capacità di carico di un Trafic L1H2. Questo veicolo è completamente elettrico e ottimizzato per le esigenze dei corrieri grazie al feedback raccolto dagli operatori professionali, concentrandosi sull’efficienza, la sicurezza e il risparmio di tempo durante le consegne.

L’Estafette Concept è basato sulla piattaforma FlexEVan, sviluppata da Ampere, che sfrutta l’architettura SDV (Software Defined Vehicle) per offrire funzionalità avanzate come aggiornamenti in tempo reale e manutenzione predittiva. Questa architettura non solo migliora le prestazioni, ma riduce anche il costo totale di possesso (TCO) del 30%, rendendo il veicolo non solo un’opzione sostenibile ma anche economicamente vantaggiosa per le aziende.

Negli ultimi anni, la crescita esponenziale del trasporto merci promossa dalle piattaforme di vendita online ha aumentato le pressioni sulle consegne urbane, mentre le città pongono restrizioni sempre più severe sui veicoli tradizionali. In questo contesto, i furgoni convenzionali mostrano i loro limiti, rendendo necessaria una rivoluzione nel settore dei veicoli commerciali. Estafette Concept risponde a questa necessità con un design studiato per garantire sicurezza, efficienza e facilità di utilizzo per chi lavora nella logistica.

Il nuovo furgone, che si posiziona come erede della storica Renault Estafette lanciata nel 1959, introduce la piattaforma elettrica FlexEVan, concepita per rivoluzionare l’offerta dei veicoli commerciali. Mantenendo l’iconica compattezza e praticità del modello originale, l’Estafette Concept è dotato di caratteristiche all’avanguardia come le porte scorrevoli progettate per garantire un accesso rapido e sicuro al vano di carico, facilitando la vita degli operatori professionali.

Come il suo predecessore, il nuovo Estafette Concept è stato progettato in stretta collaborazione con i professionisti del settore. Nel 1959, Renault aveva organizzato un campionato nazionale di autotrasporti per promuovere la sua Estafette; oggi, la casa automobilistica continua a coinvolgere gli utenti finali per sviluppare veicoli che rispondano alle reali esigenze del mercato.