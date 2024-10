Renault Emblème: la nuova frontiera della mobilità sostenibile

Con il cambio di paradigma imposto dall’emergenza climatica, l’industria automotive è in piena evoluzione. Il Gruppo Renault ha assunto un ruolo guida in questa trasformazione, grazie alla propria missione di sostenibilità e al piano strategico “Renaulution”, che pone l’obiettivo della neutralità carbonica in Europa entro il 2040 e globalmente entro il 2050. In questo contesto si inserisce Ampere, la divisione specializzata nei veicoli elettrici, che punta alla neutralità carbonica già per il 2035, rappresentando il cuore innovativo del Gruppo Renault.

Ampere e l’ecosistema della decarbonizzazione

Ampere non si limita a progettare auto elettriche, ma adotta un approccio sistemico e integrato alla sostenibilità, intervenendo su tutti gli aspetti del ciclo di vita del veicolo, dall’eco-design alla gestione del fine vita. La visione di Ampere si riflette nella demo car Renault Emblème, un modello che incarna il concetto di veicolo decarbonizzato al 90%, presentata al Salone dell’Auto 2024 come esempio di mobilità sostenibile a basse emissioni.

Il ciclo di vita, dalla culla alla tomba

La Renault Emblème rappresenta una svolta nell’industria, con un’impronta ambientale ridotta grazie a una progettazione mirata su cinque assi fondamentali: eco-design, selezione delle risorse, produzione, utilizzo e riciclo. Ogni componente è stato scelto per minimizzare l’impatto ambientale, arrivando a una riduzione del 70% dell’impronta carbonica dei materiali impiegati e all’uso del 50% di materiali riciclati. La maggior parte di essi è anche totalmente riciclabile a fine vita, garantendo un contributo concreto alla sostenibilità.

L’eleganza sostenibile di Renault Emblème

La Renault Emblème non solo risponde agli standard di efficienza ecologica, ma è anche un capolavoro di design ed efficienza energetica. Con una lunghezza di 4,80 metri e una struttura shooting brake, Emblème offre un comfort eccezionale e uno stile distintivo. Gli interni, progettati per un’esperienza armoniosa e moderna, sono dotati del nuovo display OpenR Panorama che si estende per tutta la lunghezza della plancia. Un ulteriore elemento distintivo è la motorizzazione bi-energy, che combina l’alimentazione elettrica e a idrogeno, ideale per viaggi a basse emissioni sia su tratte brevi che lunghe.

Un futuro a basse emissioni

L’Analisi del Ciclo di Vita (LCA), uno strumento di valutazione scientifica adottato da Renault, permette di misurare gli impatti ambientali di ogni veicolo in tutte le fasi, dall’estrazione delle materie prime al riciclo finale. Grazie a questo metodo, Renault ha ottenuto risultati significativi: la Renault Megane E-Tech Electric, ad esempio, emette 24 tonnellate di CO2 equivalente (CO2e), quasi la metà rispetto a modelli a combustione fossile come il Captur. L’obiettivo del progetto Emblème è ambizioso: arrivare a sole 5 tonnellate di CO2e, riducendo le emissioni del 90% lungo tutto il ciclo di vita del veicolo.

Renault Emblème, pioniera della mobilità elettrica

Con Emblème, Renault dimostra che una mobilità a emissioni quasi nulle è possibile senza sacrificare performance e design. Ampere e il Gruppo Renault stanno tracciando il futuro dell’automotive, con l’obiettivo di influenzare l’intera filiera e promuovere un ecosistema integrato e sostenibile.