La Renault Clio si prepara a un’importante evoluzione con l’arrivo della sua sesta generazione, prevista per il 2025. Questa nuova versione punta a consolidare il successo della compatta francese, che occupa attualmente il secondo posto nelle vendite del segmento B europeo, superata solo dalla Dacia Sandero. Con 216.317 immatricolazioni nel 2024, la Clio conferma il suo ruolo di protagonista nel mercato europeo e italiano, grazie a un mix di design, tecnologia e prestazioni che la rendono una delle auto più apprezzate.

Una evergreen che domina il mercato

La nuova Clio promette un look completamente rinnovato, con linee moderne e dinamiche ispirate al concept Renault Emblème. Sebbene le proporzioni rimarranno simili a quelle dell’attuale generazione, ci si aspetta un leggero aumento delle dimensioni per migliorare l’abitabilità interna. La parte frontale sarà ridisegnata con un carattere più deciso, mentre l’attenzione all’aerodinamica porterà a un profilo più slanciato, caratterizzato da un lunotto inclinato e uno spoiler integrato con la terza luce di stop.

L’abitacolo della sesta generazione segnerà un netto passo avanti in termini di tecnologia e qualità percepita. Il cruscotto digitale sarà affiancato da un sistema infotainment basato su Android Automotive, che offrirà un’esperienza utente intuitiva grazie a Google Maps integrato e alla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. I materiali utilizzati per i rivestimenti saranno di qualità superiore, conferendo un tocco di raffinatezza che avvicinerà la Clio a segmenti superiori.

Punterà sui motori Full Hybrid

Per quanto riguarda la gamma motorizzazioni, la nuova Clio punterà sui motori ibridi, che saranno il fulcro dell’offerta. Il powertrain Full Hybrid sarà ulteriormente ottimizzato per garantire prestazioni migliori e consumi ridotti. Non mancheranno propulsori tradizionali e, probabilmente, anche una versione a GPL. Resta invece incerta la presenza del diesel, influenzata dalle normative ambientali e dall’evoluzione del mercato. Non è prevista una versione completamente elettrica, poiché Renault ha scelto di posizionare la nuova Renault 5 E-Tech Electric come l’opzione a batteria nel segmento B.

Il debutto ufficiale della nuova Clio avverrà alla fine dell’estate 2025, in occasione del Salone di Monaco. Gli ordini saranno aperti poco dopo, con le prime consegne previste tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Con queste novità, la Clio si prepara a rafforzare la sua posizione di riferimento nel mercato europeo delle compatte, continuando una storia di successo iniziata oltre trent’anni fa.