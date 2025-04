Un omaggio esclusivo al celebre torneo di tennis parigino, una combinazione perfetta di design esclusivo e tecnologia sostenibile: la nuova Renault 5 E-Tech Electric in edizione Roland-Garros è un’auto elettrica che celebra l’eccellenza sportiva. Questa edizione speciale arricchisce la gamma del modello con un carattere unico e distintivo, capace di catturare l’attenzione di appassionati e curiosi, recuperando una storica partnership che negli anni Novanta era appannaggio di un altro costruttore francese.

La carrozzeria dell’edizione limitata della Renault 5 si presenta con una livrea in Grigio Scisto Satinato, elegantemente abbinata a un tetto nero. A completare l’insieme, un profilo in argento satinato e cerchi in lega diamantati da 18 pollici, dotati di coprimozzi coordinati. Non manca il tocco distintivo del logo Roland-Garros, posizionato strategicamente alla base delle portiere anteriori, arricchito da una grafica ispirata alla Croce di Sant’Andrea, elemento iconico dello stadio parigino.

All’interno dell’abitacolo, ogni dettaglio richiama il mondo del tennis, sottolineando l’unicità di questa edizione speciale. Le sellerie, realizzate in tessuto completamente riciclato, vantano una trama tecnica sportiva, mentre sugli schienali spicca il logo Roland-Garros. Anche la leva del cambio, denominata e-pop shifter, richiama l’impugnatura delle racchette da tennis, aggiungendo un ulteriore tocco di personalità. Un dettaglio particolarmente originale è rappresentato dal tappetino di ricarica a induzione color terra battuta, posizionato nella consolle centrale, un omaggio evidente alle superfici del torneo parigino.

Non solo estetica, ma anche prestazioni di alto livello. La vettura è dotata di una batteria da 52 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 410 km secondo il ciclo WLTP. Il motore elettrico, con una potenza di 110 kW (150 CV), assicura un’esperienza di guida dinamica e reattiva. Inoltre, la piattaforma AmpR Small, abbinata a un retrotreno multilink, offre un comfort di guida eccellente e un’agilità sorprendente, perfetta per affrontare sia i percorsi urbani che quelli extraurbani.

Prodotta presso la Manufacture Ampere di Douai, nel cuore del Centro ElectriCity, la vettura ha ottenuto la prestigiosa certificazione Origine France Garantie. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno di Renault verso la qualità e la sostenibilità ambientale, consolidando il ruolo dell’azienda come leader nel settore della mobilità elettrica.

La Renault 5 E-Tech Electric in edizione Roland-Garros sarà disponibile nella versione Comfort Range al prezzo di 36.400 euro. Le prenotazioni sono già aperte per i possessori di R5 Roland-Garros R Pass e, a breve, saranno estese a tutti gli interessati. Con questa edizione speciale, Renault dimostra ancora una volta la sua capacità di unire tradizione e innovazione, creando un’auto elettrica dal forte impatto emozionale.

Questa nuova proposta è destinata a conquistare gli amanti della mobilità sostenibile e gli appassionati di sport, grazie al suo mix unico di stile, tecnologia e performance. La Renault 5 E-Tech Electric in versione Roland-Garros non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di eleganza e passione, un’auto che rappresenta un nuovo standard nel panorama delle vetture elettriche.