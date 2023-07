Renault Clio 2024: al via gli ordini in Italia da 17.250 € [FOTO]

Nel panorama dell’industria automobilistica, la Renault Clio, icona della casa automobilistica francese, ha continuato a rinnovarsi ed evolversi, consolidando la sua posizione di auto più venduta in Francia da cinque generazioni.

Con oltre 16 milioni di unità vendute in tutto il mondo dal 1990, il brand francese ha saputo mantenere l’appeal della Clio, adeguandosi continuamente alle esigenze del cliente.

Ora, l’ultima incarnazione di questa vettura si presenta con una gamma semplificata composta da tre versioni – Evolution, Techno ed Esprit Alpine – arricchita da generosi equipaggiamenti. Una delle grandi novità della Renault Clio 2024 è la varietà di motorizzazioni che soddisferà qualsiasi abitudine di guida. Che si preferisca un’auto ibrida, bi-fuel (benzina + GPL), benzina o diesel, la nuova Clio ha la soluzione ideale per chiunque.

Sotto il cofano c’è anche il motore E-Tech Full Hybrid da 145 CV

Il cuore della Clio 2024 è rappresentato dal motore E-Tech Full Hybrid con potenza di 145 CV. Questo propulsore, efficiente e con prestazioni elevate, è uno dei tratti distintivi che la rende un prodotto molto apprezzato. Prevede consumi pari a 4,2 litri ogni 100 km ed emissioni di CO2 di 95 g/km nel ciclo WLTP.

L’approccio del costruttore francese, che punta su una gamma ridotta e costi di produzione e distribuzione contenuti, consente di mantenere la Clio accessibile, con offerte di finanziamento competitive e un costo totale di proprietà molto conveniente.

L’estetica della Renault Clio 2024 non passa di certo inosservata. La vettura sfoggia un frontale accattivante, delle linee tese ed efficienti e un logo distintivo, tutte caratteristiche che contribuiscono a dare un’immagine sportiva e distintiva all’auto.

L’abitacolo è stato rinnovato per rendere l’esperienza di bordo più confortevole, con materiali di alta qualità e sostenibili.

Gli allestimenti nel dettaglio

L’allestimento Evolution, disponibile a partire da 17.250 € (o 150 € al mese), presenta un frontale rinnovato, dei nuovi fari Full LED e un paraurti posteriore ridisegnato. La versione Techno, a partire da 19.950 € (o 190 € al mese), si distingue per i rivestimenti interni in tessuto Modal, mentre l’Esprit Alpine, a partire da 26.550 € (o 250 € al mese), combina uno stile sportivo con materiali sostenibili per i sedili.

Per completare l’offerta, la nuova Renault Clio è disponibile in sette colorazioni eleganti, tra cui il nuovo Grigio Aviation, che da vicino mostra un effetto iridescente. I retrovisori sono di colore Nero Etoilé, così come l’antenna shark delle versioni Techno ed Esprit Alpine.

In conclusione, la casa automobilistica francese ha ancora una volta reinventato il suo iconico modello per soddisfare le esigenze del guidatore moderno e mantenere la propria reputazione di best-seller nel suo segmento.