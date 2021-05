Renault amplia e rinforza il servizio di car sharing “Corrente”

Renault amplia e rinforza il suo servizio di car sharing in Emilia Romagna, partendo dalle città di Bologna e Ferrara. Si tratta di un’offensiva in questo settore che rientra nel brand Mobilize della Casa francese, che si occupa dei servizi di mobilità alternativa con quasi 10.000 vetture fornite a vari operatori in tutta Europa.

Flotta rinforzata e territorio esteso

“Corrente” di Per Spa, nato nel 2018, si rinnova e si amplia ora con l’acquisizione di altre 180 Renault Zoe E-Tech Electric raggiungendo un totale di 335 unità tra Ferrara e Bologna, ed estendendosi ad altre città della regione: Modena, Rimini, Ravenna e Reggio Emilia. Le auto del servizio di car sharing potranno infatti essere utilizzate anche in ambito interprovinciale grazie anche all’arrivo di una nuova App che rinforzerà l’infrastruttura.

Giuseppina Gualtieri, presidente di Tper, ha spiegato le ambizioni del servizio:

«Con i partner privati, Tper ha scommesso e crede fortemente nel progetto. Al punto che puntiamo ad estendere il servizio ad altre province emiliane. Essendo noi un’impresa privata e non avendo finanziamenti di supporto, ci concentriamo sull’Emilia, pur valutando di raggiungere altre regioni italiane. Occorre ragionare in termini di sistema e non solo di territorio comunale».

Da parte sua Francesco Fontana Giusti, Image & Communication director di Renault Italia ha dichiarato:

«Prosegue la nostra collaborazione con Tper, azienda che in Italia detiene il maggior numero di Renault Zoe in car sharing. Questo dimostra il successo della vettura al 100% elettrica, ideale per questo tipo di noleggio con circa 400 km di autonomia. Le attività di car sharing saranno seguite da Mobilize, una business unit annunciata dal nostro Ceo Luca de Meo a gennaio scorso».

Il successo del servizio a Bologna

E a tal propósito, a Bologna, Renault metterà a disposizione 180 nuove vetture – la Zoe E-Tech Electric di ultima generazione – che andranno ad affiancare le altre Zoe già operative. Questo fino ad arrivare a un totale,di oltre 335 automobili complessive.

Nel solo capoluogo emiliano, il car sharing Renault (Corrente) ha raggiunto dal 2018 oltre 3,7 milioni di chilometri, a più di 355.000 noleggi e a più di 30.000 clienti. L’area di copertura oggi comprende 58 Km2 nella provincia, abbracciando anche i Comuni di Casalecchio di Reno e Ferrara.

Una nuova App e un nuovo sito Web

La nuova App sviluppata per il servizio Corrente di Renault funziona ora con la tecnologia Bluetooth e velocizza i tempi di apertura e chiusura del noleggio dell’auto. Inoltre fa a meno dell’utilizzo della chiave e le porte della vettura si possono aprire direttamente con lo smartphone.