Renault 4Ever: ritorna la R4 con la propulsione elettrica?

Quest’anno sarà celebrato il 60° anniversario della storica Renault 4 e, per l’occasione, potrebbe essere svelata la concept car dell’edizione in chiave moderna. Infatti, presso il registro europeo dei brevetti – noto anche come EPO – è stato depositato il design della vettura che dovrebbe essere esposta al prossimo Salone di Monaco di Baviera 2021, in programma a settembre.

Dopo Mégane ed R5

Stando alle indiscrezioni, la Renault 4 del terzo millennio sarà commercializzata con la denominazione 4Ever e il logo dedicato, ovvero con il numero 4 all’interno della rinnovata Losanga. Debutterà dopo la nuova Renault Mégane attesa l’anno prossimo e la rediviva Renault 5 prevista nel 2023 in sostituzione della Zoe, con cui condividerà la tecnologia E-Tech Electric a propulsione elettrica.

Modello ‘alter ego’ della Dacia Spring

La nuova Renault 4Ever sarebbe in programma per il 2025, quando sostituirà l’attuale Twingo. Riconoscibile per l’estetica da citycar con lo stile da SUV, rappresenterà il modello ‘alter ego’ della Dacia Spring. Infatti, per poter essere proposta al prezzo base di circa 20.000 euro, condividerà la piattaforma modulare CMF-B, il motore elettrico da 45 CV di potenza e il pacco delle batterie da 27,4 kWh.