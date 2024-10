Renault 4 E-Tech: le collaborazioni nate intorno alla nuova elettrica

Dopo il successo dello scorso anno del programma di collaborazione “5 movimenti” organizzato intorno alla Renault 5 E-Tech 100% elettrica, Renault ha deciso di fare lo stesso per la presentazione della Renault 4 al Salone di Parigi. Oltre allo stand nel padiglione 6, Renault avrà un altro stand nel padiglione 5, dedicato alla R4 E-Tech e ai nuovi veicoli per la mobilità elettrica. Per la prima volta, il costruttore francese mostrerà un mini-caravan, aereo, moto e moto d’acqua, ispirando i visitatori a sognare avventure sulla terra, in mare e in aria.

Quattro mezzi per la mobilità sostenibile

Aperto su tutti i lati per consentire l’accesso dai quattro punti cardinali, lo stand presenta Renault 4 E-Tech 100% elettrico e quattro veicoli di mobilità elettrica da utilizzare in tutte e quattro le stagioni. Tutti gli articoli che compongono i “4 movimenti” sono in Cloud Blue, il colore della prima Renault 4 presentata nel 1962. Inoltre, sono tutti dotati di rivestimenti effetto denim e di un design dei fari che si ispira direttamente alla Renault 4.

Progettato come una vera e propria esperienza immersiva, con un design all’avanguardia e materiali pregiati, lo stand occupato dalla Renault 4 E-Tech, 100% elettrica, e dai “4 movimenti” offre ai visitatori uno sguardo alla mobilità del futuro. Linee pulite e giochi di luce creano un’atmosfera futuristica per mostrare l’alleanza di successo tra Renault e i suoi partner start-up.

“4 movimenti”, la mostra allo stand di Renault 4 E-Tech

“4 movimenti” nasce assecondando la volontà di Renault di collaborare con le aziende francesi che inventano la mobilità di domani, per creare un nuovo ecosistema sostenibile. Questo lancio è una tappa fondamentale dei piani del marchio per trasformare il modo in cui ci spostiamo, attraverso soluzioni ecologiche. Questi quattro mezzi di mobilità saranno disponibili in pre-ordine al Salone dell’Auto di Parigi e sono destinati alla produzione su piccola scala. Saranno disponibili dalla prossima primavera, come la Renault 4 E-Tech 100% elettrica.

Aura Aero è una start-up con sede a Tolosa impegnata ad accelerare la decarbonizzazione del trasporto aereo nell’ambito di un approccio sostenibile. Integral E è un e-plano a due posti, lungo 7,26 m e con un’apertura alare di 8,78 m. Offre un’esperienza di volo ecosostenibile unica nel suo genere, con un’autonomia di un’ora e una ricarica della batteria in meno di trenta minuti.

Carapate Aventure è una start-up fondata nel 2019 per rilanciare i rimorchi a goccia sviluppati negli Stati Uniti. Leggeri, ingegnosi e confortevoli, questi mini-caravan sono prodotti localmente vicino a Nantes. Caratterizzate da linee di design retrò, con un letto che funge da divano e una cucina interna-esterna, pesano solo 560 kg e sono facili da trainare e montare.

Una start-up con sede ad Annecy, Ateliers HeritageBike progetta biciclette e moto elettriche eccezionali. Con un’attenzione particolare all’ingegneria elegante e al design ecologico, Ateliers HeritageBike è sinonimo di tecnologia, lusso, artigianato e know-how francese. Ispirata al design degli anni ’80, la Heritage Spirit Scrambler è disponibile con un motore da 7 kW (280 Nm di coppia) e una batteria fino a 4,6 kWh per un’autonomia standard di 110 km.

Searider è una start-up con sede nella zona delle Alpi Marittime che costruisce biciclette elettriche ad acqua. Seacruiser può viaggiare fino a 55 km/h sull’acqua, grazie a due motori elettrici da 22 kW. L’autonomia è di 90 minuti. Una bici versatile con un design ispirato alla Renault 4, è un’ottima scelta sia per gli appassionati di sport che per i principianti.