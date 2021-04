Red Bull Cut It: l’incredibile gara di trattorini tagliaerba [Video]

Lo spettacolo non manca mai nelle gare coi trattorini tagliaerba della serie Red Bull Cut It. Il video odierno lo conferma, mettendo in mostra l’animazione e i funambolismi tipici di queste sfide, che consentono di fare il pilota senza svuotare il conto in banca. Uno dei pregi di questa serie è infatti la sua accessibilità economica, anche se si tratta di una categoria un po’ folle e diversa da tutte le altre.

Oggi non fa impressione vedere uno show del genere, perché la rete ci ha inondato di filmati relativi a gare fatte coi mezzi più strampalati. Comunque, le corse dei trattorini tagliaerba della Red Bull Cut It hanno una spiccata personalità. Inoltre fanno leva su un’organizzazione ben strutturata. Protagonisti delle sfide sono dei mezzi a quattro ruote destinati alla manutenzione dei prati, con un allestimento specifico per gli impegni agonistici. La natura è semplice: accensione a strappo e velocità massima nell’ordine dei 70 km/h.

Diversi i confronti sul terreno di battaglia. Si parte dalle qualifiche, che sono la nota comune. Sul fronte gara, invece, si spazia da “The Eliminator” (in cui ogni due giri viene eliminato l’ultimo della classifica) alla corsa a punti (nel corso della quale ogni due tornate vengono assegnati dei punteggi). La Joker Lap Race, consente una furberia a gara, ossia l’uso singolo di una scorciatoia per ciascun protagonista. Insomma, non c’è modo di annoiarsi.

Anche se dalle nostre parti le sfide dei trattorini tosaerba non sono molto diffuse, in Inghilterra hanno una lunga tradizione. Addirittura, oltremanica c’è anche una specifica federazione, che affonda le sue radici negli anni Settanta. Fra i protagonisti dei confronti britannici ci fu in passato anche Stirling Moss. Una volta, al volante di uno di questi mezzi si mise pure Kimi Raikkonen.