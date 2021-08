Range Rover Sport SVR Ultimate Edition: sportività e lusso

La Range Rover Sport SVR è il manifesto della sportività di Land Rover, espresso nel modo più completo ed efficace. Adesso è uscita la versione speciale Ultimate Edition che aggiunge una dotazione specifica, ma non rinuncia alla veemenza del suo motore a benzina V8. Ovviamente, questa vettura è stata sviluppata dalla Special Vehicle Operations (SVO), la divisione di Jaguar Land Rover dedicata ai modelli speciali. Non mancano anche in questo caso i riferimenti al massimo della sportività con dettagli evocativi e accattivanti.

Caratteristiche

L’edizione speciale adotta dei cerchi in lega da 22”, delle pinze dei freni nere e delle prese d’aria in carbonio sul cofano. A questo elenco non si possono tralasciare i tanti dettagli in nero lucido che danno maggior carisma a questo SUV britannico. Immancabile, poi, la firma della divisione inglese con la scritta “SV Bespoke” posizionata sui montanti. Fra i tanti colori che si possono scegliere per la carrozzeria, ci sono il Maya Blue Gloss e il Marl Grey Gloss. Tutti e due hanno una speciale tinta dotata di cristalli in grado di effettuare un gioco di riflessi davvero elaborato. In alternativa, si può scegliere un più semplice nero satinato.

Lusso e prestazioni

Gli interni sono un trionfo di lusso ed esclusività, grazie specialmente ai sedili Performance in pelle Windsor e tessuto nero a contrasto. I rivestimenti bianchi si trovano anche nella plancia e nei pannelli delle portiere, in modo tale da rendere l’ambiente ancora più raffinato. Il battitacco presenta la scritta “Ultimate Edition” e ci ricorda che non siamo al cospetto di una semplice Range Rover Sport SVR. Per quanto riguarda le prestazioni, la SVR è spinta da un motore 5.0 V8 sovralimentato da 575 CV e 700 Nm di coppia. Questo le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi e di raggiungere i 283 km/h di velocità massima.

Da 145.000 euro

La Range Rover Sport Ultimate Edition arriverà a settembre e toglierà il velo all’evento Salon Privé di Blenheim Palace, in Inghilterra. Può essere già ordinata presso tutte le concessionarie Land Rover, ma il prezzo per il mercato italiano non è stato ancora reso noto. In Inghilterra ha un costo di 123.900 sterline, circa 145.000 euro.