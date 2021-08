Land Rover Defender by Heritage Customs

A maggio, la società di design automobilistico Heritage Customs, co-gestita da Niels van Roij e Jan-Pieter Kroezen, ha presentato la “Valiance” – la sua rivisitazione della nuova Land Rover Defender. Ora il tuner torna con un pezzo unico, una versione personalizzata e costruita a mano, progettata esclusivamente per il presentatore e attore olandese Winston Gerschtanowitz.

Basata sulla Defender 110 P400e (la versione a cinque porte con un motore a quattro cilindri da 2,0 litri e un motore elettrico da 105 kW), mantiene la meccanica originale da 398 CV ma propone molte novità dentro e fuori, senza badare a spese.

Segni di riconoscimento

Rifinita con un’elegante verniciatura “Santorini Black”, questa Land Rover Defender monta cerchi da 22 pollici diamantati Space Cowboy, mentre gli aggiornamenti esterni come i sottili parafanghi sono stati aggiunti alla carrozzeria insieme ai paraurti verniciati con la tinta della carrozzeria, ai rivestimenti laterali e alle piastre diamantate sul cofano.

Gli interni, pelle e Alcantara

All’interno troviamo pelle nera che avvolge quasi ogni superficie per abbinarsi all’esterno “Santorini Black”, mentre elementi come il cruscotto, le maniglie delle portiere e le coperture degli altoparlanti inferiori sono stati dipinti nella caratteristica tonalità nera. A differenza della pelle, l’Alcantara è stata utilizzata per i sedili, i pannelli delle portiere, le coperture degli altoparlanti superiori e il cruscotto, con cuciture bianche a contrasto. A completare gli interni ci sono i loghi Heritage Customs, incisi al laser, che adornano i poggiatesta.