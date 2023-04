Ram, Mike Koval Jr: ‘Il Ram 1500 REV rappresenta una pietra miliare per il brand’

Ram ha svelato nelle scorse ore al Salone di New York 2023 (New York International Auto Show – NYIAS) il nuovo Ram 1500 REV (2025). Parliamo del primo pick-up leggero 100% elettrico prodotto dalla casa automobilistica americana. In occasione di questa presentazione è intervenuto anche Mike Koval Jr, CEO di Ram, il quale ha rilasciato una dichiarazione molto interessante.

“Il Ram 1500 REV full-electric è una pietra miliare del nostro percorso che mira a offrire le migliori soluzioni elettrificate del settore e rafforza ulteriormente la nostra gamma pluripremiata. Crediamo nella possibilità di offrire ai nostri clienti la giusta gamma di soluzioni di propulsione e continueremo a ridefinire il segmento dei pick-up. Il nostro nuovo Ram 1500 REV supera la concorrenza negli ambiti che più interessano ai clienti, quali l’autonomia, la capacità di traino, il carico utile e il tempo di ricarica”, ha detto il dirigente.

Promette fino a 805 km di autonomia con una singola ricarica

Il Ram 1500 REV arriverà nel 2025 con due opzioni in grado di assicurare un’autonomia massima di 805 km con una singola ricarica.

Il pick-up a zero emissioni, infatti, proporrà una batteria da 168 kWh con autonomia fino a 563 km e una da 229 kWh con autonomia fino a 805 km. Inoltre, grazie alla ricarica rapida fino a 350 kW, sarà possibile guadagnare fino a 177 km con circa 10 minuti di ricarica.

Non è finita qui poiché il 1500 REV proporrà 654 CV di potenza, circa 840 Nm di coppia massima, uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi, una capacità di guado massima di 61 cm, una capacità di traino massima di 6350 kg e un carico utile massimo di 1225 kg.