Il tanto atteso RAM 1500 REV, il primo pick up elettrico del marchio RAM, subirà un ulteriore ritardo, con il lancio ora posticipato al 2026. Questo modello, inizialmente accolto con grande entusiasmo, è stato oggetto di una significativa revisione strategica che ha portato alla cancellazione della sua versione a lungo raggio.

Ancora ritardi sull’elettrico

Durante la presentazione ufficiale, RAM aveva annunciato due opzioni di batteria: una da 168 kWh, in grado di offrire un’autonomia di circa 560 km, e una più avanzata da 229 kWh, capace di raggiungere fino a 800 km. Tuttavia, secondo quanto riportato da MoparInsiders, una comunicazione interna ha confermato che l’opzione più performante è stata definitivamente annullata. La decisione è stata notificata a un fornitore coinvolto, al quale è stato richiesto di interrompere immediatamente tutte le operazioni relative alla variante Light Duty RAM 1500 DT BEV XL.

Nonostante questo passo indietro, RAM accelera per introdurre sul mercato una nuova versione denominata Ramcharger, attesa per la prima metà del 2025. Questo modello sarà un ibrido plug in, dotato di un motore benzina V6 da 3,6 litri combinato con un motore elettrico alimentato da una batteria da 92 kWh, una capacità sorprendente per un veicolo di questa categoria. L’autonomia totale stimata per il Ramcharger raggiunge ben 1.110 km, un valore che potrebbe attirare un pubblico alla ricerca di un compromesso tra prestazioni elettriche e tradizionali.

RAM 1500 REV, cambia la strategia di Stellantis

La strategia di RAM riflette una più ampia riorganizzazione all’interno del gruppo Stellantis. Mentre il marchio Chrysler ha sospeso il lancio del suo crossover elettrico, Jeep e Dodge proseguono con determinazione nello sviluppo di modelli a batteria. Tra questi, spiccano il Jeep Wagoneer S e il Dodge Charger Daytona, entrambi previsti nei concessionari nei prossimi mesi.

Questi cambiamenti segnano una fase cruciale per Stellantis, che cerca di bilanciare innovazione tecnologica e sostenibilità economica, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più competitivo. La cancellazione della versione a lungo raggio del RAM 1500 REV potrebbe deludere alcuni appassionati, ma il lancio del Ramcharger potrebbe rappresentare una valida alternativa per chi desidera un veicolo versatile e con un’autonomia straordinaria.