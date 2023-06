Ram 1500: debutta in Europa il nuovo motore Pentastar V6 eTorque da 3.6 litri [FOTO]

Come promesso, Ram ha presentato al pubblico e alla stampa europei il nuovo motore Pentastar V6 da 3.6 litri con tecnologia mild hybrid eTorque durante la nona tappa del campionato MXGP 2023. L’evento di lancio si è tenuto questo fine settimana a Teutschenthal (Germania), sullo sfondo caratteristico della Sassonia-Anhalt.

Il nuovo propulsore permette di ampliare l’offerta di veicoli della casa automobilistica americana anche sul mercato europeo e propone numerose possibilità di personalizzazione. Tale powertrain riesce a sviluppare 205 CV di potenza e 364 Nm di coppia massima e sarà disponibile nel Vecchio Continente sul Ram 1500 nelle varianti Big Horn, Laramie e Rebel.

C’è una piccola batteria da 430 Wh

Secondo quanto affermato da Ram, il nuovo Pentastar V6 garantisce importanti vantaggi in termini di risparmio energetico grazie al sistema mild hybrid eTorque, che sostituisce il tradizionale alternatore. Prevede una batteria agli ioni di litio da 430 Wh che sfrutta la chimica nichel-manganese-cobalto-grafite. Mentre è in funzione, offre una corrente di 48V in fase di accelerazione e durante il cambio delle marce.

C’è anche un convertitore CC/CC da 3 kW per mantenere un tradizionale motorino d’avviamento da 12V, utilizzato per le partenze a freddo grazie alla sua grande efficienza in caso di temperature estreme.

Consuma il 19% in meno del V8 da 5.7 litri

Dal punto di vista dei consumi, il nuovo V6 consuma il 19% in meno rispetto al V8 da 5.7 litri. Vanta diverse tecnologie avanzate come l’ampia fasatura variabile e l’alzata variabile a due tempi delle valvole, per un mix ideale di potenza e consumi ridotti.

Non manca un sistema di ricircolo dei gas di scarico raffreddati per consumi ed emissioni ridotti ai carichi più elevati mentre il rapporto di compressione di 11.3:1 offre un ottimo equilibrio tra potenza, efficienza nei consumi e performance. Il recupero dell’energia in fase di decelerazione o frenata permette di aumentare la capacità di traino e carico utile e di ricaricare la batteria.

I modelli europei saranno distribuiti tramite AEC e KWA

I Ram 1500 Big Horn, Laramie e Rebel con motore Pentastar V6 eTorque da 3.6 litri saranno venduti in Europa tramite AEC e KWA. Il lancio europeo di questo nuovo propulsore ha coinciso con un altro weekend memorabile per Ram, essendo partner ufficiale nel 2023 del team Red Bull KTM Factory Racing.

Infine, il marchio di Stellantis ha organizzato un walkaround che ha permesso di effettuare dei test drive a bordo di un 1500 Big Horn con V6 per permettere di scoprire ogni dettaglio della nuova motorizzazione.