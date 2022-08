Ragazza coi pattini a rotelle in autostrada [Video]

Una ragazza è stata immortalata sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, su dei pattini a rotelle. Mai, prima di oggi, ci era capitato di vedere una cosa del genere. Eppure siamo abituati agli atteggiamenti più folli e strampalati di alcuni utenti della rete viaria pubblica, in Italia e all’estero. Incredibile la spiegazione offerta dalla protagonista di questa condotta sconsiderata: “Ho seguito le indicazioni del navigatore”.

Ci fidiamo troppo dell’hi-tech

Ormai la tecnologia detta i tempi e le azioni della nostra vita. Qualcuno si piega totalmente ai suoi algoritmi, spegnendo anche il minimo livello di senso critico personale. Quello che leggiamo sullo smartphone è quasi diventato legge; gli input del navigatore satellitare sono diventati dogmi di fede. Triste, ma vero purtroppo, almeno per un buon numero di individui. Ci sarebbe molto da fare, sul piano educativo, in tale ambito.

Mai visto un monopattino a rotelle sulla A10

Tornando al fatto in esame, questo, come abbiamo detto, si è consumato in Liguria. La polizia stradale ha diffuso un video della ragazza, impegnata a pattinare dentro una galleria, fra lo stupore degli automobilisti, dei motociclisti e dei camionisti in transito. Subito sono arrivate delle segnalazioni sull’insolito mezzo in autostrada, che gli agenti hanno raccolto al volo, con un’azione di pronto intervento.

Multa pesante per la protagonista

La ragazza è stata fermata dagli uomini in divisa, che le hanno chiesto delle spiegazioni. Stucchevole la risposta: “Stavo seguendo le indicazioni del navigatore satellitare”. Quest’ultimo, ignorando del tutto la natura dello mezzo di trasporto, aveva suggerito il percorso più breve per giungere a destinazione. I pattini a rotelle, però, non possono circolare in autostrada. La ragazza avrebbe dovuto immaginarlo, evitando di seguire pedissequamente gli input del GPS. Così non è stato. Inevitabile una bella multa per lei: ci sta tutta!