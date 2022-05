La tassa di proprietà, obbligatoria per tutti i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), è di competenza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, e dell’Agenzia delle Entrate (per Friuli-Venezia Giulia e Sardegna), e riguarda non solamente i proprietari di veicoli, ma anche gli utilizzatori (leasing e noleggio a lungo termine), gli usufruttuari e gli acquirenti con patto di riservato dominio sul veicolo.

Per il 2022, terminate le proroghe sulle scadenze adottate nel 2020 e nel 2021 in ordine all’emergenza sanitaria da Covid, la situazione torna a normalizzarsi. Vale a dire che, come regola generale, si provvede al pagamento della tassa di proprietà entro l’ultimo giorno del mese di prima immatricolazione, e successivamente entro il mese successivo rispetto a quello del primo pagamento (eccezion fatta per Piemonte e Lombardia, dove ci si riferisce al mese di prima immatricolazione del veicolo anziché a quello di avvenuto pagamento del bollo).

Bollo auto nuova 2022: quando pagarlo

La tassa di proprietà si basa sui medesimi parametri:

Potenza del veicolo espressa in kW;

Tipologia di alimentazione (questa per determinare eventuali agevolazioni);

Classe di inquinamento.

La prima tassa di proprietà, su un veicolo di nuova immatricolazione, dev’essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato. Nel caso di immatricolazione avvenuta durante l’ultima decade, è possibile pagare il bollo entro la fine del mese successivo: l’importo va in ogni caso versato per intero.

Auto usata 2022: quando si paga il bollo

Possono verificarsi due casi: se, al momento della voltura, il bollo era già stato pagato dal precedente proprietario, l’acquirente non deve far altro che lasciare decorrere il termine fino alla sua scadenza. Se invece il bollo era stato “sospeso”, per mettersi in regola si deve seguire lo stesso iter della prima immatricolazione.

Quando si paga il bollo auto che scade ad aprile 2022

Le tasse di proprietà che scadono ad aprile 2022 vanno in linea generale pagate a maggio 2022.

Di seguito una tabella semplificata delle scadenze del bollo auto 2022 (partendo da marzo).

Scadenza del bollo a marzo 2022: il pagamento va effettuato dal 1 al 30 aprile 2022;

Scadenza del bollo ad aprile 2022: il pagamento va effettuato dal 1 al 31 maggio 2022;

Scadenza del bollo a maggio 2022: il pagamento va effettuato dal 1 al 30 giugno 2022;

Scadenza del bollo a giugno 2022: il pagamento va effettuato dal 1 al 31 luglio 2022;

Scadenza del bollo a luglio 2022: il pagamento va effettuato dal 1 al 31 agosto 2022;

Scadenza del bollo ad agosto 2022: il pagamento va effettuato dal 1 al 30 settembre 2022;

Scadenza del bollo a settembre 2022: il pagamento va effettuato dal 1 al 31 ottobre 2022;

Scadenza del bollo ad ottobre 2022: il pagamento va effettuato dal 1 al 30 novembre 2022;

Scadenza del bollo a novembre 2022: il pagamento va effettuato dal 1 al 31 dicembre 2022;

Scadenza del bollo a dicembre 2022: il pagamento va effettuato dal 1 al 31 gennaio 2023.

Auto a GPL: quando si paga il bollo

La tassa di proprietà per le auto monofuel benzina-GPL oppure bifuel benzina-GPL (con impianto installato di serie dalla Casa costruttrice oppure aftermarket, successivamente all’immatricolazione del veicolo) rispetta le scadenze periodiche delle altre tipologie di alimentazioni. Ci sono delle agevolazioni regionali, che elenchiamo più sotto.

Differenze di importo del bollo per caratteristiche del veicolo

L’importo del bollo auto si determina sulla base della potenza del veicolo, espressa in kW e indicata nella carta di circolazione, ed alla sua classe di emissioni (Euro).

Veicoli Euro 4, Euro 5 ed Euro 6 : 2,58 euro/kW fino a 100 kW, e 3,87 euro per ogni kW in più;

: 2,58 euro/kW fino a 100 kW, e 3,87 euro per ogni kW in più; Veicoli Euro 3 : 2,70 euro/kW fino a 100 kW, e 4,05 euro per ogni kW in più;

: 2,70 euro/kW fino a 100 kW, e 4,05 euro per ogni kW in più; Veicoli Euro 2 : 2,80 euro/kW fino a 100 kW, e 4,20 euro per ogni kW in più;

: 2,80 euro/kW fino a 100 kW, e 4,20 euro per ogni kW in più; Veicoli Euro 1 : 2,90 euro/kW fino a 100 kW, e 4,35 euro per ogni kW in più;

: 2,90 euro/kW fino a 100 kW, e 4,35 euro per ogni kW in più; Veicoli Euro 0: 3 euro/kW fino a 100 kW, e 4,50 euro per ogni kW in più.

Come si calcola il superbollo

Anche nel 2022 l’addizionale viene applicata ai veicoli che superano 185 kW di potenza. Di seguito i vari importi, che tengono conto dell’anzianità di immatricolazione del mezzo:

20 euro a kW oltre 185 kW per i veicoli fino a 5 anni dalla prima immatricolazione;

12 euro a kW oltre 185 kW per i veicoli fra 5 e 9 anni dalla prima immatricolazione;

6 euro a kW oltre 185 kW per i veicoli fra 10 e 14 anni dalla prima immatricolazione;

3 euro a kW oltre 185 kW per i veicoli fra 15 e 19 anni dalla prima immatricolazione.

Il superbollo non viene applicato ai veicoli immatricolati da almeno 20 anni.

Bollo auto 2022: esenzioni e agevolazioni

Restano valide, anche per il 2022, diverse facilitazioni sull’importo della tassa di proprietà, che riassumiamo di seguito in relazione alla categoria dei veicoli, al tipo di alimentazione e a particolari condizioni dei proprietari.

Auto ultraventennali di interesse storico e collezionistico : sconto del 50% sul bollo auto, solamente per i veicoli iscritti nelle liste ASI (Automotoclub Storico Italiano) o FMI (Federazione Motociclistica Italiana), oppure ad uno dei Registri storici Fiat, Lancia e Alfa Romeo;

: sconto del 50% sul bollo auto, solamente per i veicoli iscritti nelle liste ASI (Automotoclub Storico Italiano) o FMI (Federazione Motociclistica Italiana), oppure ad uno dei Registri storici Fiat, Lancia e Alfa Romeo; Veicoli ultratrentennali : esenzione dal bollo auto;

: esenzione dal bollo auto; Auto elettriche : cinque anni di esenzione dalla tassa di proprietà (a seconda della Regione di residenza);

: cinque anni di esenzione dalla tassa di proprietà (a seconda della Regione di residenza); Auto ibride : tre anni di esenzione (anche qui, a seconda della Regione);

: tre anni di esenzione (anche qui, a seconda della Regione); Autovetture per trasporto disabili, o di proprietà di persone con disabilità: esenzione completa dalla tassa di proprietà (ai sensi della Legge 104), previa richiesta all’Agenzia delle Entrate, all’Ufficio Tributi o ad una delle delegazioni ACI competenti per territorio.

Facilitazioni territoriali